أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، قائمة الفريق المسافرة إلى ميونخ، من أجل خوض مباراة بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

ويحل تشيلسي ضيفاً على نظيره بايرن ميونخ، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

عودة إستيفاو

شهدت قائمة تشيلسي عودة البرازيلي إستيفاو ويليان، بعد غيابه عن المباراة الماضية للبلوز في الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب المرض.

كما تواجد النجم الإنجليزي كول بالمر في قائمة البلوز لمواجهة النادي البافاري، وإذا شارك في المباراة سيخوض مباراته الـ100 مع تشيلسي.

قائمة تشيلسي لمواجهة بايرن ميونخ

حارس المرمى: تيد كيرد، فيليب يورجنسن، روبرت سانشيز.

المدافعون: جوش أتشيمبونج، توسين أدريبايو، تريفوه تشالوباه، مارك كوكوريا، ويسلي فوفانا، مالو جوستو، جوريل هاتو، رييس جيمس.

لاعبو الوسط: فاكوندو بونانوتي، مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، أندريه سانتوس.

المهاجمون: أليخاندرو جارناتشو، تايريك جورج، جيمي جيتنز، مارك جيو، بيدرو نيتو، كول بالمر، جواو بيدرو، إستيفاو ويليان.