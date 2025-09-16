أثارت جماهير نادي أولمبيك مارسيليا الفوضى في العاصمة الإسبانية مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، قبل القمة المرتقبة في منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويحل مارسيليا ضيفًا على ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو هذا المساء، في مباراة تقام ضمن الجولة الأولى من منافسات الدور الرئيسي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

جماهير مارسيليا في مدريد

أحدثت الجماهير الفرنسية القادمة من مارسيليا، فوضى عارمة، بالقرب من ملعب سانتياجو برنابيو.

واضطرت الشرطة الإسبانية إلى التدخل من أجل إيقاف شغب جماهير أولمبيك مارسيليا، لكن الأخيرة لم تتوقف رغم ذلك، لتندلع اشتباكات عنيفة بين الطرفين، أكدها موقع فوت ميركاتو الفرنسي.

وبحسب مقاطع الفيديو، أشعلت مجموعة من جماهير مارسيليا النيران في مشهد لم يعجب الشرطة الإسبانية التي تدخل أفراد منها من أجل إبعاد المشجعين عن بعضهم البعض، خاصة أن الجماهير تمركزت في محيط برنابيو.

ويسيطر الحماس على جماهير مارسيليا، خاصة أن الفريق الفرنسي يلتقي ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2009-2010.

يشار إلى أن ريال مدريد يملك نسبة فوز بلغت 100% على أولمبيك مارسيليا في دوري أبطال أوروبا، إذ تفوق في المواجهات الأربعة السابقة.