أجرى المدير الفني الإيطالي روبرتو دي زيربي، مدرب نادي أولمبيك مارسيليا، 6 تغييرات على التشكيل الأساسي الذي يبدأ به ضد ريال مدريد.

ويحل مارسيليا ضيفًا على ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو هذا المساء، في مباراة تقام ضمن الجولة الأولى من منافسات الدور الرئيسي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

تشكيل مارسيليا ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: جيرونيمو رولي

الدفاع: فاكوندو ميدينا، ليوناردو بيلاردي، بنيامين بافارد، إيمرسون بالميري

الوسط: كوندوجبيا، بيير إميل هويبيرج، ماثيو أورايلي

الهجوم: ماسون جرينوود، تيموثي وياه، بيير إيميريك أوباميانج

وتضم قائمة مارسيليا الاحتياطية: أنخيل جوميز، داريل باكولا، جويليرمي، إجان رايلي، أمين جويري، مايكل موريلو، بلال نادر، فان نيك، روبينيو فاز، آرثر فيرميرين، جيفري دي لانج.

واستقر دي زيربي على الدفع بالثلاثي الهجومي الأساسي أمام ريال مدريد، ليشارك أوباميانج بدلًا من الجزائري أمين جويري.

وفي الوسط، يعود هويبيرج وأورايلي إلى المشاركة مع أولمبيك مارسيليا في مكان أنخيل جوميز وبلال نادر، مع تغييرين دفاعيين بإشراك بيلاردي وإيمرسون على حساب موريلو وأكرد.

ويحرس رولي مرمى مارسيليا عوضًا عن دي لانج الذي يظهر اسمه بين مقاعد البدلاء أمام ريال مدريد.

يشار إلى أن المغربي نايف أكرد يغيب عن موقعة ريال مدريد بسبب بروتوكول طبي خاص بالارتجاج، إذ اصطدم دون قصد بأحد اللاعبين في مباراة الفوز (4-0) على لوريان، قبل أيام.