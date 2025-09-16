يستعد يوفنتوس لمواجهة بوروسيا دورتموند في اليوم الافتتاحي لدوري أبطال أوروبا بنظام الدوري الجديد.

يمنح المدرب إيجور تيودور الفرصة الأولى للويس أوبيندا كأساسي في خط الهجوم، بدعم من جوناثان ديفيد وكينان يلديز، في قرار مفاجئ يستبعد دوسان فلاهوفيتش من التشكيلة الأساسية.

كما يشهد خط الوسط عودة تيون كوبمينيرز وويستون ماكيني بشكل غير متوقع، بينما يجلس فيديريكو جاتي ومانويل لوكاتيلي على مقاعد البدلاء.

ويعود أندريا كامبياسو إلى الجهة اليسرى بعد غيابه عن آخر مباراتين في الدوري الإيطالي بسبب الإيقاف.

على الجانب الآخر، يدخل بوروسيا دورتموند المباراة بثقة بعد تحقيق ثلاثة انتصارات في أربع مباريات تنافسية هذا الموسم، رغم تعادلهم الأخير 3-3 أمام سانت باولي في الدوري الألماني.

يقود سيرهو جيراسي خط هجوم الفريق الألماني بمساندة ماكسيميليان بيير وكريم أديمي، لكن الفريق يعاني من غيابات بارزة تشمل إيمري تشان، فابيو سيلفا، نيكلاس سولي، باسكال جروس، نيكو شلوتربيك، آرون أنسلمينو، وجوليان دورانفيل.

ويبرز جوب بيلينجهام، شقيق جود، كخيار على دكة البدلاء.يعود فرانسيسكو كونسيساو وإيدون زيجروفا إلى قائمة يوفنتوس، لكنهما ليسا جاهزين للعب أساسيين، بينما يغيب فابيو ميريتي وأريك ميليك عن الفريق.

تاريخيًا، التقى الفريقان 9 مرات، حيث فاز يوفنتوس في 6 مباريات، وتعادلا مرة واحدة، وفاز دورتموند مرتين.

تشكيلة يوفنتوس:

دي جريجوريو؛ كالولو، بريمر، كيلي، كامبياسو؛ كوبمينيرز، كيه تورام، ماكيني؛ يلديز، ديفيد، أوبيندا.

دكة البدلاء: بيرين، بينسوجليو، جاتي، لوكاتيلي، كونسيساو، فلاهوفيتش، زيجروفا، أدزيتش، كوستيتش، روجاني، جواو ماريو، كابال.

تشكيلة بوروسيا دورتموند:

كوبيل، رايرسون، أنطون، بنسبيني، يان كوتو؛ سابيتزر، إف نميشا، سفينسون، أديمي، جيراسي، بيير.

دكة البدلاء: أوسترزينسكي، ماير، بيلينجهام، براندت، جروس، تشوكويميكا، كامبل، ماني، كابار.