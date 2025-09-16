المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
المقاولون العرب

المقاولون العرب

- -
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
أتالانتا

أتالانتا

الدوري المصري
الجونة

الجونة

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
19:45
نادي بافوس

نادي بافوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

في دوري الأبطال.. فينيسيوس يجلس على مقاعد بدلاء ريال مدريد لأول مرة منذ 1071 يوماً

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

09:31 م 16/09/2025
فينيسيوس جونيور

فينيسيوس جونيور

يجد البرازيلي فينيسيوس جونيور نفسه مرة أخرى في الخلفية، ففي الظهور الأول بدوري أبطال أوروبا أمام مارسيليا، قرر تشابي ألونسو منح رودريجو الفرصة على حساب صاحب القميص رقم 7 في ريال مدريد.

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره مارسيليا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

قرار مدرب ريال مدريد يُعد مفاجئًا بالنظر إلى طبيعة المنافسة، فدوري أبطال أوروبا هو المسرح المفضل لفينيسيوس، البطولة المحببة للنجم البرازيلي التي سجل فيها 29 هدفًا، ليصبح على بُعد هدف واحد فقط من كاكا.

لكن اليوم يتغير كل شيء بالنسبة لفينيسيوس، الذي يجد مكانته غير القابلة للمساس مهددة من جديد مع مرور المباريات، فبقيادة تشابي، يخوض البرازيلي اليوم ثاني ظهور له كبديل، وكان قد فعل ذلك من قبل في الدوري الإسباني أمام ريال أفييدو، في مباراة دخل فيها من دكة البدلاء وأنهاها بهدف وتمريرة حاسمة.

الجلوس على دكة البدلاء ليس أمرًا مألوفًا بالنسبة لفينيسيوس، فقبل مباراة ريال أفييدو، كانت آخر مرة لم يتواجد فيها ضمن التشكيلة الأساسية في الدوري الإسباني يوم 21 سبتمبر 2024 أمام إسبانيول، وفي ذلك اليوم أيضًا كان رودريجو هو من شغل مكانه.

أول مرة منذ 1071 يوماً

وعلى مستوى دوري أبطال أوروبا، يجد فينيسيوس نفسه على مقاعد بدلاء ريال مدريد لأول مرة منذ 1071 يوماً.

وكانت آخر مرة جلس فيها النجم البرازيلي على مقاعد بدلاء فريقه في دوري الأبطال، أمام شاختار دونتيسك الأوكراني في 11 أكتوبر 2022.

ريال مدريد
ريال مدريد
أخبار إحصائيات
ريال مدريد مارسيليا دوري أبطال أوروبا فينيسيوس جونيور رودريجو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg