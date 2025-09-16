يجد البرازيلي فينيسيوس جونيور نفسه مرة أخرى في الخلفية، ففي الظهور الأول بدوري أبطال أوروبا أمام مارسيليا، قرر تشابي ألونسو منح رودريجو الفرصة على حساب صاحب القميص رقم 7 في ريال مدريد.

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره مارسيليا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

قرار مدرب ريال مدريد يُعد مفاجئًا بالنظر إلى طبيعة المنافسة، فدوري أبطال أوروبا هو المسرح المفضل لفينيسيوس، البطولة المحببة للنجم البرازيلي التي سجل فيها 29 هدفًا، ليصبح على بُعد هدف واحد فقط من كاكا.

لكن اليوم يتغير كل شيء بالنسبة لفينيسيوس، الذي يجد مكانته غير القابلة للمساس مهددة من جديد مع مرور المباريات، فبقيادة تشابي، يخوض البرازيلي اليوم ثاني ظهور له كبديل، وكان قد فعل ذلك من قبل في الدوري الإسباني أمام ريال أفييدو، في مباراة دخل فيها من دكة البدلاء وأنهاها بهدف وتمريرة حاسمة.

الجلوس على دكة البدلاء ليس أمرًا مألوفًا بالنسبة لفينيسيوس، فقبل مباراة ريال أفييدو، كانت آخر مرة لم يتواجد فيها ضمن التشكيلة الأساسية في الدوري الإسباني يوم 21 سبتمبر 2024 أمام إسبانيول، وفي ذلك اليوم أيضًا كان رودريجو هو من شغل مكانه.

أول مرة منذ 1071 يوماً

وعلى مستوى دوري أبطال أوروبا، يجد فينيسيوس نفسه على مقاعد بدلاء ريال مدريد لأول مرة منذ 1071 يوماً.

وكانت آخر مرة جلس فيها النجم البرازيلي على مقاعد بدلاء فريقه في دوري الأبطال، أمام شاختار دونتيسك الأوكراني في 11 أكتوبر 2022.