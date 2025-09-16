المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
المقاولون العرب

المقاولون العرب

- -
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
أتالانتا

أتالانتا

الدوري المصري
الجونة

الجونة

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
19:45
نادي بافوس

نادي بافوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

دوري أبطال أوروبا.. هل ينجح باريس في انطلاقة قوية بدون كفاراتسخيليا؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:44 م 16/09/2025
إصابة خفيتشا كفاراتسخيليا

خفيتشا كفاراتسخيليا

يستهل باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، مشواره في البطولة بمواجهة أتالانتا على ملعب بارك دي برانس يوم الأربعاء، في مباراة افتتاحية مرتقبة ضمن نظام الدوري الجديد للمسابقة.

ومع ذلك، يواجه الفريقان تحديات كبيرة بسبب الإصابات وغيابات بارزة، مما يضفي طابعًا من عدم اليقين على المواجهة.

شكوك حول مشاركة كفاراتسخيليا

يبقى نجم باريس سان جيرمان، خفيتشا كفاراتسخيليا، محل شك كبير لخوض المباراة بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق خلال الفوز 2-0 على لانس في الدوري الفرنسي يوم الأحد.

الجناح الجورجي، المنضم من نابولي، غادر الملعب في الشوط الأول إثر تدخل قوي، واكتفى بالتدرب في صالة الألعاب الرياضية اليوم.

ورغم احتمالية إدراجه في قائمة الفريق، سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركته يوم المباراة.

غيابات أتالانتا

يعاني أتالانتا من غيابات مؤثرة، حيث سافر الفريق إلى باريس بدون الثلاثي إيدرسون، جيانلوكا سكاماكا، وميتشل باكر بسبب الإصابات.

كما استبعد أديمولا لوكمان من القائمة، ليس لأسباب تتعلق باللياقة البدنية، بل بسبب موقفه في التدريبات بعد فشل محاولاته للرحيل في فترة الانتقالات الصيفية.

تحديات إضافية لباريس سان جيرمانإلى جانب الشكوك حول كفاراتسخيليا، يعاني لاعب خط الوسط لي كانج إن من آلام في القدم، مما قد يفتح الباب أمام الشاب إبراهيم مباي (17 عامًا) لخوض أولى مبارياته في دوري الأبطال.

وكبديل محتمل، يمكن أن يتم الدفع بنونو مينديز في مركز أكثر تقدمًا، مع الاعتماد على لوكاس هيرنانديز كظهير أيسر.

فينيسيوس يجلس على مقاعد بدلاء ريال مدريد لأول مرة منذ 1071 يوماً

دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان خفيتشا كفاراتسخيليا أتالانتا أديمولا لوكمان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg