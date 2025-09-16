يستهل باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، مشواره في البطولة بمواجهة أتالانتا على ملعب بارك دي برانس يوم الأربعاء، في مباراة افتتاحية مرتقبة ضمن نظام الدوري الجديد للمسابقة.

ومع ذلك، يواجه الفريقان تحديات كبيرة بسبب الإصابات وغيابات بارزة، مما يضفي طابعًا من عدم اليقين على المواجهة.

شكوك حول مشاركة كفاراتسخيليا

يبقى نجم باريس سان جيرمان، خفيتشا كفاراتسخيليا، محل شك كبير لخوض المباراة بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق خلال الفوز 2-0 على لانس في الدوري الفرنسي يوم الأحد.

الجناح الجورجي، المنضم من نابولي، غادر الملعب في الشوط الأول إثر تدخل قوي، واكتفى بالتدرب في صالة الألعاب الرياضية اليوم.

ورغم احتمالية إدراجه في قائمة الفريق، سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركته يوم المباراة.

غيابات أتالانتا

يعاني أتالانتا من غيابات مؤثرة، حيث سافر الفريق إلى باريس بدون الثلاثي إيدرسون، جيانلوكا سكاماكا، وميتشل باكر بسبب الإصابات.

كما استبعد أديمولا لوكمان من القائمة، ليس لأسباب تتعلق باللياقة البدنية، بل بسبب موقفه في التدريبات بعد فشل محاولاته للرحيل في فترة الانتقالات الصيفية.

تحديات إضافية لباريس سان جيرمانإلى جانب الشكوك حول كفاراتسخيليا، يعاني لاعب خط الوسط لي كانج إن من آلام في القدم، مما قد يفتح الباب أمام الشاب إبراهيم مباي (17 عامًا) لخوض أولى مبارياته في دوري الأبطال.

وكبديل محتمل، يمكن أن يتم الدفع بنونو مينديز في مركز أكثر تقدمًا، مع الاعتماد على لوكاس هيرنانديز كظهير أيسر.

