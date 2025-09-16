المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
في مشاركته الأولى.. ماستانتونو يكتب رقماً قياسياً مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

09:47 م 16/09/2025
ماستانتونو

ماستانتونو

قرر تشابي ألونسو المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، الدفع بالنجم الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو لاعب الفريق أمام أولمبيك مارسيليا في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ريال مدريد نظيره مارسيليا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ماستانتونو يكتب رقماً قياسياً مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

سيعيش النجم الأرجنتيني الشاب أجواء ملعب "سانتياجو برنابيو" في دوري أبطال أوروبا، لأول مرة في مسيرته الكروية، بعد التواجد في التشكيل الأساسي للنادي الملكي لمواجهة مارسيليا.

وكان ماستانتونو غاب عن المباراة الماضية لريال مدريد أمام ريال سوسيداد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز النادي الملكي بنتيجة (2-1).

وأصبح فرانكو ماستانتونو أصغر لاعب يشارك أساسيًا في مباراة بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، وذلك بعمر 18 عامًا و33 يومًا فقط.

وتجاوز النجم الأرجنتيني الرقم القياسي السابق الذي حققه البرازيلي إندريك في نوفمبر 2024 عندما شارك بعمر 18 عامًا و73 يومًا.

ريال مدريد
ريال مدريد
أخبار إحصائيات
ريال مدريد مارسيليا دوري أبطال أوروبا ماستانتونو

