قرر تشابي ألونسو المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، الدفع بالنجم الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو لاعب الفريق أمام أولمبيك مارسيليا في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ريال مدريد نظيره مارسيليا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ماستانتونو يكتب رقماً قياسياً مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

سيعيش النجم الأرجنتيني الشاب أجواء ملعب "سانتياجو برنابيو" في دوري أبطال أوروبا، لأول مرة في مسيرته الكروية، بعد التواجد في التشكيل الأساسي للنادي الملكي لمواجهة مارسيليا.

وكان ماستانتونو غاب عن المباراة الماضية لريال مدريد أمام ريال سوسيداد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز النادي الملكي بنتيجة (2-1).

وأصبح فرانكو ماستانتونو أصغر لاعب يشارك أساسيًا في مباراة بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، وذلك بعمر 18 عامًا و33 يومًا فقط.

وتجاوز النجم الأرجنتيني الرقم القياسي السابق الذي حققه البرازيلي إندريك في نوفمبر 2024 عندما شارك بعمر 18 عامًا و73 يومًا.