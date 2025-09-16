كاد البرازيلي جابرييل مارتينيلي يحقق رقمًا قياسيًا في منافسات دوري أبطال أوروبا مع نادي أرسنال، لكنه فشل في ذلك بسبب 21 ثانية فقط.

وقاد مارتينيلي، أرسنال، إلى الفوز (2-0) على أتلتيك بلباو في ملعب سان ماميس في مباراة جمعت بينهما ضمن الجولة الأولى من منافسات الدور الرئيسي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

هدف مارتينيلي

كان مارتينيلي بين مقاعد بدلاء أرسنال، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي مع بلباو، ليدفع به المدرب الإسباني مايكل أرتيتا في الدقيقة 71.

وبعد ثوان معدودة من المشاركة في قمة دوري أبطال أوروبا، سجل مارتينيلي هدف تقدم أرسنال (1-0) على أتلتيك بلباو في الدقيقة 72، قبل أن يصنع في وقت لاحق هدفًا وقع عليه البديل الآخر البلجيكي لياندرو تروسارد.

واحتاج مارتينيلي، بحسب ما ذكرت شبكة سكواكا للأرقام القياسية والإحصائيات، 36 ثانية فقط من أجل تسجيل هدف في مرمى أتلتيك بلباو.

أسرع هدف بديل في تاريخ دوري أبطال أوروبا

هدف مارتينيلي ليس هو أسرع هدف للاعب بديل في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

ويحتفظ البرازيلي الآخر فينيسيوس جونيور من ريال مدريد بالرقم القياسي، بعد أن تمكن في 21 أكتوبر 2020 من إحراز هدف في شباك شاختار دونيتسك الأوكراني على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، بعد 15 ثانية فقط.