تحدث إنزو ماريسكا، المدير الفني لنادي تشيلسي، عن مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ، والتي من المقرر أن تجمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويضرب فريق بايرن ميونخ موعدًا مع نظيره تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا، ويقام اللقاء على ملعب أليانز أرينا.

تصريحات ماريسكا

استهل إنزو ماريسكا، حديثه في تصريحات قبل مباراة بايرن ميونخ، قائلًا: "أنا ممتن وشاكر لنيكولاس، لأنه إذا كنا قد حققنا ما حققناه الموسم الماضي، فهذا بفضل جميع اللاعبين، ومن بينهم نيكولاس، لقد أرسلت له رسالة عندما غادر النادي لأشكره على ما قدمه الموسم الماضي وتمنيت له كل التوفيق".

وانتقل ماريسكا، للحديث عن بايرن ميونخ: "أعتقد أن بايرن فريق أظهر بالفعل الموسم الماضي أنه قريب جدًا، وبإمكانه المنافسة في هذه البطولة ومحاولة الفوز بها، هذا رأيي الشخصي أراه مع ثلاثة أو أربعة أندية أخرى من المرشحين الأوفر حظًا للفوز بهذه البطولة".

وأضاف ماريسكا بخصوص حظوظ تشيلسي: "منذ الموسم الماضي، أنا دائمًا أحب أن أخوض المباريات مباراة بمباراة، لا يمكنك أن تفكر في نصف النهائي أو النهائي إذا لم تستطع الفوز في مباريات دور المجموعات.

وأتم حديثه: "غدًا سنلعب ضد واحد من أفضل الفرق في البطولة، وسنحاول أن نقدم أفضل ما لدينا، عندما تفوز بالمباريات، يساعد ذلك في تعزيز الثقة وتحسين جوانب مختلفة".