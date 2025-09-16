بدا ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، سعيدا بعدما حقق الفوز الأول في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتصر أرسنال على أتلتيك بلباو بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سان ماميس، ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-26.

وقال أرتيتا في تصريحات بعد المباراة: "من الأمور التي نناقشها دائمًا أن المهاجمين يجب أن يؤثروا على المباراة، وقد دخل جابرييل مارتينيلي ولياندرو تروسارد ليصنعا الفارق للفريق، لقد كانا رائعين، وكذلك بقية الفريق. في لحظات كثيرة، كان مستواهما ممتازًا".

وأضاف: "عندما يتمكن لاعب ما من الفوز بالمباراة ويكون حاسمًا، فهذا بالضبط ما يحتاجه، أنا سعيد جدًا بذلك".

وواصل: "أنا سعيد للغاية، إسبانيا مكان رائع للعب كرة القدم، والأجواء من بين أفضل ما رأيته، كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة للغاية، لذلك كان علينا أن نستحق الفوز. أعتقد أننا طوال المباراة أصبحنا أكثر سيطرةً وتهديدًا".

وأنهى: "بشكل عام، كان الأمر جيدًا جدًا، سأذهب لرؤية عائلتي الآن، أتطلع إلى ذلك. آمل أن يكون سفر الجماهير جيدًا، فقد كانوا رائعين مرة أخرى".