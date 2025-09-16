حقق النجم الفرنسي كيليان مبابي إنجازًا تاريخيًا خلال مباراة ريال مدريد ضد مارسيليا في الجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا 2025-2026، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وسجل مبابي هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة 29، بعد حصول زميله رودريجو على ركلة الجزاء، ليمنح فريقه التقدم في المباراة.

مبابي يساوي فان نيستلروي في دوري الأبطال

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، عادل مبابي رقم الأسطورة الهولندية رود فان نيستلروي كسابع أفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، برصيد 56 هدفًا في 88 مباراة، مقارنة بـ56 هدفًا في 73 مباراة لفان نيستلروي.

قرر المدرب تشابي ألونسو إجراء أربعة تغييرات على تشكيلة ريال مدريد التي فازت 2-1 على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني قبل أيام، حيث دفع بكل من أرنولد، فالفيردي، رودريجو، وماستانتونو في التشكيلة الأساسية، بدلاً من كارفخال، سيبايوس، فينيسيوس، ودياز.

ويواصل ريال مدريد، حامل الرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 15 لقبًا، سعيه لتعزيز إرثه في البطولة.