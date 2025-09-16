المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
المقاولون العرب

المقاولون العرب

- -
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
أتالانتا

أتالانتا

الدوري المصري
الجونة

الجونة

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
19:45
نادي بافوس

نادي بافوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مبابي يعادل أسطورة.. هدف تاريخي في شباك مارسيليا بدوري الأبطال

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:09 م 16/09/2025
مبابي

النجم الفرنسي كيليان مبابي

حقق النجم الفرنسي كيليان مبابي إنجازًا تاريخيًا خلال مباراة ريال مدريد ضد مارسيليا في الجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا 2025-2026، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وسجل مبابي هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة 29، بعد حصول زميله رودريجو على ركلة الجزاء، ليمنح فريقه التقدم في المباراة.

مبابي يساوي فان نيستلروي في دوري الأبطال

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، عادل مبابي رقم الأسطورة الهولندية رود فان نيستلروي كسابع أفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، برصيد 56 هدفًا في 88 مباراة، مقارنة بـ56 هدفًا في 73 مباراة لفان نيستلروي.

قرر المدرب تشابي ألونسو إجراء أربعة تغييرات على تشكيلة ريال مدريد التي فازت 2-1 على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني قبل أيام، حيث دفع بكل من أرنولد، فالفيردي، رودريجو، وماستانتونو في التشكيلة الأساسية، بدلاً من كارفخال، سيبايوس، فينيسيوس، ودياز.

ويواصل ريال مدريد، حامل الرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 15 لقبًا، سعيه لتعزيز إرثه في البطولة.

ريال مدريد مارسيليا دوري أبطال أوروبا كيليان مبابي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg