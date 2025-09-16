المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مدرب إنتر: سنقيم حالة لاوتارو.. وسومر أثبت قيمته

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:15 م 16/09/2025
إنتر

فريق إنتر ميلان

تحدث كريستيان تشيفو، المدير الفني لنادي إنتر الإيطالي، عن مباراة فريقه قبل مواجهة أياكس، والتي من المقرر أن تجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويضرب فريق إنتر موعدًا مع نظيره أياكس، لحساب منافسات الجولة الأولى من مواجهات الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء ملعب يوهان كرويف.

تصريحات مدرب إنتر

استهل كريستيان تشيفو، حديثه قائلًا: "أنا ممتن لما عشته هنا في أمستردام، كانت سنوات ساعدتني على النمو كشخص وكلاعب كرة قدم، قبل أن أخطو خطوة مهمة في إيطاليا".

وأضاف: "بالنسبة لي الفريق قوي، وقد أظهر ذلك أيضًا ضد يوفنتوس، لكن إذا نظرنا فقط إلى النتيجة فمن السهل توجيه أصابع الاتهام، نحن نعرف معنى الخسارة، لكن علينا أيضًا النظر إلى الأمور الجيدة التي قمنا بها، مثل رغبة الفريق في السيطرة على المباراة".

وأكمل: "بالنسبة لي ينقصنا القليل فقط للاستمرار على ما نفعله بشكل جيد، كما ينقصنا القليل لرفع معنويات الفريق الذي يبذل كل ما في وسعه للخروج من هذه الوضعية. الأمر يتعلق فقط بالنتائج، وليس بالأداء".

في دوري الأبطال.. فينيسيوس يجلس على مقاعد بدلاء ريال مدريد لأول مرة منذ 1071 يوماً

حالة لاوتارو مارتينيز

قال تشيفو عن حالة لاوتارو مارتينيز: "اليوم لاوتارو لم يتدرب بسبب مشكلة صغيرة، سنقيم حالته غدًا ونرى إن كان سيكون متاحًا، لم أتحدث أبدًا عن تغيير الحارس، سومر أثبت العام الماضي أيضًا قيمته، ولن أغير سومر لأن الجماهير تطلب ذلك".

وزاد: "لدي تقدير كبير لمارتينيز، وسيحصل على فرصته، كما أنني أقدر دي جينارو أيضًا، سومر الآن يحتاج إلى الدعم مع خبرته وقيمته من الطبيعي أن يبقى في المرمى".

واستكمل: "لم أتحدث معه منذ فترة، لكنني أعرف جيدًا جودة أياكس، وما هي مشاريعهم وما يحاولون فعله، وأعرف أيضًا ما هي طموحاتهم أياكس ليس ضحية سهلة، وقد أظهر قيمته على المستوى الدولي".

وواصل: "غدًا ستكون مباراة صعبة، وعلينا أن نكون مستعدين ذهنيًا وبدنيًا، أياكس فريق قوي، سريع ويمتلك مهارة، يجمع بين الخبرة والشباب، الفريق مُدرب بشكل جيد، وعلينا أن نكون جاهزين، خاصة وأنها المباراة الأولى".

وأتم حديثه: "أنا ممتن لكل ما عشته هنا، جئت وأنا فتى وغادرت رجلًا، قراري بالذهاب إلى إيطاليا كان من أجل التطور كلاعب، لكن في قلبي يبقى ما تركته هنا، سواء كلاعب أو كإنسان، هذا البلد منحني الكثير، وسأبقى ممتنًا له دائمًا".

مباراة إنتر ميلان القادمة
دوري أبطال أوروبا أياكس إنتر لاوتارو مارتينيز

