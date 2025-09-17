المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
المواجهة الخامسة تنتظره.. ماذا قدم صلاح ضد أتلتيكو مدريد؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:30 م 16/09/2025
صلاح

محمد صلاح - لاعب ليفربول

يستعد فريق ليفربول لمواجهة أتلتيكو مدريد مساء الغد الأربعاء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع رفاق الدولي المصري محمد صلاح لتحقيق الفوز في هذه المباراة قبل العودة للدوري الإنجليزي حيث سيواجه فريق إيفرتون يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة.

ولم تعد هذه المرة الأولى التي يواجه فيها النجم المصري محمد صلاح فريق أتلتيكو مدريد، حيث سبق والتقيا 4 مرات من قبل فاز ليفربول في مباراتين وتلقى هزيمتين، وسجل النجم المصري هدفين.

وفي السطور التالية نستعرض أرقام النجم الدولي المصري محمد صلاح ضد أتلتيكو مدريد:

1- يوم 18 فبراير 2020.. انتصر أتلتيكو مدريد بنتيجة 1-0 على الريدز، في لقاء أقيم ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وشهد هذا اللقاء مشاركة صلاح لمدة 72 دقيقة دون أن يسجل أو يصنع.

2- أما المباراة الثانية كانت يوم 11 مارس 2020، انتصر أتلتيكو على ملعب أنفيلد بنتيجة 3-2، في لقاء أقيم ضمن مباريات إياب دور الـ16 لدوري الأبطال وشارك صلاح في هذه المواجهة لمدة 120 دقيقة دون أن يسجل أو يصنع.

3- المرة الثالثة انفجرت موهبة محمد صلاح ضد أتلتيكو مدريد حيث سجل هدفين في لقاء أقيم يوم 19 أكتوبر 2021، ضمن مباريات دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

4- أخر مباراة لصلاح ضد أتلتيكو كانت يوم 3 نوفمبر 2021، في لقاء شهد فوز ليفربول بنتيجة 2-0 لكن لم يسجل الفرعون المصري أي أهداف في 90 دقيقة شارك فيهم.

يشار إلى أن محمد صلاح سجل 50 هدفًا في 85 مباراة أوروبية مع ليفربول حتى الآن. (للتعرف على حقائق هذه المباراة اضغط هنا)

مباراة ليفربول القادمة
دوري أبطال أوروبا ليفربول محمد صلاح أتليتكو مدريد

