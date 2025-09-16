المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
المقاولون العرب

المقاولون العرب

- -
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
أتالانتا

أتالانتا

الدوري المصري
الجونة

الجونة

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
19:45
نادي بافوس

نادي بافوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أعاد إنجاز والده.. تيموثي وياه يسجل في ظهوره الأول بدوري أبطال أوروبا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

11:42 م 16/09/2025
تيموثي وياه

تيموثي وياه

استطاع النجم الأمريكي تيموثي وياه لاعب نادي أولمبيك مارسيليا، أن يكتب اسمه في تاريخ دوري أبطال أوروبا، في ظهوره الأول بالمسابقة الأوروبية.

ودوّن تيموثي وياه مشاركته الأولى بدوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء، أمام ريال مدريد في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

تيموثي وياه يسجل في ظهوره الأول بدوري أبطال أوروبا

واستطاع تيموثي وياه من تسجيل هدف في شباك ريال مدريد في الدقيقة 22 من عمر المباراة، بعدما تلقى تمريرة من جرينوود داخل منطقة الجزاء، تابعها بتسديدة قوية داخل الشباك.

وأعاد تيموثي وياه إنجاز والده جورج وياه عندما شارك مع فريق باريس سان جيرمان وتمكن من التسجيل في أول ظهور له في البطولة في عام 1994 أمام بايرن ميونخ الألماني في دور المجموعات.

كما أصبح تيموثي وياه هو أول لاعب يسجل في ظهوره الأول في دوري أبطال أوروبا مع مارسيليا منذ جابرييل هاينزه ضد ميلان في 2009.

مارسيليا
مارسيليا
أخبار إحصائيات
ريال مدريد دوري أبطال أوروبا مارسيليا تيموثي وياه

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg