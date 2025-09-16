استطاع النجم الأمريكي تيموثي وياه لاعب نادي أولمبيك مارسيليا، أن يكتب اسمه في تاريخ دوري أبطال أوروبا، في ظهوره الأول بالمسابقة الأوروبية.

ودوّن تيموثي وياه مشاركته الأولى بدوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء، أمام ريال مدريد في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

تيموثي وياه يسجل في ظهوره الأول بدوري أبطال أوروبا

واستطاع تيموثي وياه من تسجيل هدف في شباك ريال مدريد في الدقيقة 22 من عمر المباراة، بعدما تلقى تمريرة من جرينوود داخل منطقة الجزاء، تابعها بتسديدة قوية داخل الشباك.

وأعاد تيموثي وياه إنجاز والده جورج وياه عندما شارك مع فريق باريس سان جيرمان وتمكن من التسجيل في أول ظهور له في البطولة في عام 1994 أمام بايرن ميونخ الألماني في دور المجموعات.

كما أصبح تيموثي وياه هو أول لاعب يسجل في ظهوره الأول في دوري أبطال أوروبا مع مارسيليا منذ جابرييل هاينزه ضد ميلان في 2009.