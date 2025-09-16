المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
المقاولون العرب

المقاولون العرب

- -
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
أتالانتا

أتالانتا

الدوري المصري
الجونة

الجونة

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
19:45
نادي بافوس

نادي بافوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بـ10 تصديات تاريخية.. حارس مارسيليا يسجل رقمًا استثنائيًا في دوري أبطال أوروبا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:43 م 16/09/2025
رولي

الحارس الأرجنتيني جيرونيمو رولي

حقق الحارس الأرجنتيني جيرونيمو رولي، حارس مرمى أولمبيك مارسيليا، إنجازًا غير مسبوق في دوري أبطال أوروبا خلال مباراة فريقه أمام ريال مدريد في الجولة الافتتاحية لموسم 2025-2026 على ملعب سانتياجو برنابيو.

إنجاز غير مسبوق لرولي في دوري الأبطال أمام ريال مدريد 

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، تصدى رولي لـ10 كرات في الشوط الأول من المباراة، وهو أعلى عدد تصديات يسجله حارس مرمى في شوط واحد (أول أو ثانٍ) في تاريخ البطولة منذ بدء جمع هذه البيانات في موسم 2003-2004، مسجلاً بذلك رقمًا قياسيًا استثنائيًا.

ماذا قدم صلاح ضد أتلتيكو مدريد؟

وانتقل رولي إلى مارسيليا في صيف 2024 قادمًا من أياكس أمستردام، بعد مسيرة حافلة بدأت مع إستوديانتس في الأرجنتين، ثم ريال سوسيداد في إسبانيا، ومن بعده مونبلييه على سبيل الإعارة، قبل أن يلعب لفياريال ومن ثم أياكس.

كما فاز الحارس الأرجنتيني مع منتخب بلاده الأرجنتين بكأس العالم "قطر 2022"، وبطولة كوبا أمريكا 2024.

تيموثي وياه يسجل في ظهوره الأول بدوري أبطال أوروبا

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا أولمبيك مارسيليا جيرونيمو رولي سانتياجو برنابيو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg