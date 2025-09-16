حقق الحارس الأرجنتيني جيرونيمو رولي، حارس مرمى أولمبيك مارسيليا، إنجازًا غير مسبوق في دوري أبطال أوروبا خلال مباراة فريقه أمام ريال مدريد في الجولة الافتتاحية لموسم 2025-2026 على ملعب سانتياجو برنابيو.

إنجاز غير مسبوق لرولي في دوري الأبطال أمام ريال مدريد

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، تصدى رولي لـ10 كرات في الشوط الأول من المباراة، وهو أعلى عدد تصديات يسجله حارس مرمى في شوط واحد (أول أو ثانٍ) في تاريخ البطولة منذ بدء جمع هذه البيانات في موسم 2003-2004، مسجلاً بذلك رقمًا قياسيًا استثنائيًا.

وانتقل رولي إلى مارسيليا في صيف 2024 قادمًا من أياكس أمستردام، بعد مسيرة حافلة بدأت مع إستوديانتس في الأرجنتين، ثم ريال سوسيداد في إسبانيا، ومن بعده مونبلييه على سبيل الإعارة، قبل أن يلعب لفياريال ومن ثم أياكس.

كما فاز الحارس الأرجنتيني مع منتخب بلاده الأرجنتين بكأس العالم "قطر 2022"، وبطولة كوبا أمريكا 2024.

