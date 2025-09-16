وضع الظهير الأيمن داني كارفاخال، لاعب ريال مدريد، فريقه في موقف صعب أمام مارسيليا، في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويواجه فريق ريال مدريد نظيره مارسيليا، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات الدور الرئيسي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء ملعب سانتياجو بيرنابيو.

مشاركة كارفاخال

شارك داني كارفاخال في المباراة بديلًا لزميله ترينت ألكسندر أرنولد، الذي سقط مصابًا في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، ليدخل الظهير الإسباني إلى أرضية الميدان بحثًا عن ترك بصمته وتقديم الفارق للميرنجي.

طرد كارفاخال

أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه داني كارفاخال بعد أن اشتبك مع لاعب مارسيليا وقام بتوجيه رأسيه قوية له بدون كرة.

جاء ذلك بعد أن لجأ حكم المباراة إلى تقنية الفيديو، والتي أشارت إلى وجود خطأ من جانب داني كارفاخال يستوجب إشهار البطاقة الحمراء.

كان قد تقدم تيموثي وياه لصالح مارسيليا في الدقيقة 22 من زمن المباراة، قبل أن يدرك كيليان مبابي هدف التعادل لريال مدريد بعد مرور 9 دقائق.

