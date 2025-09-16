المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إعلان

شارك ليُطرد.. كارفاخال يصعب مهمة ريال مدريد أمام مارسيليا في دوري الأبطال

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:43 م 16/09/2025
داني كارفاخال

داني كارفاخال

وضع الظهير الأيمن داني كارفاخال، لاعب ريال مدريد، فريقه في موقف صعب أمام مارسيليا، في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويواجه فريق ريال مدريد نظيره مارسيليا، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات الدور الرئيسي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء ملعب سانتياجو بيرنابيو.

مشاركة كارفاخال

شارك داني كارفاخال في المباراة بديلًا لزميله ترينت ألكسندر أرنولد، الذي سقط مصابًا في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، ليدخل الظهير الإسباني إلى أرضية الميدان بحثًا عن ترك بصمته وتقديم الفارق للميرنجي.

غادر مصابا بعد 3 دقائق.. أزمات أرنولد تتضاعف في ريال مدريد

طرد كارفاخال

أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه داني كارفاخال بعد أن اشتبك مع لاعب مارسيليا وقام بتوجيه رأسيه قوية له بدون كرة.

جاء ذلك بعد أن لجأ حكم المباراة إلى تقنية الفيديو، والتي أشارت إلى وجود خطأ من جانب داني كارفاخال يستوجب إشهار البطاقة الحمراء.

كان قد تقدم تيموثي وياه لصالح مارسيليا في الدقيقة 22 من زمن المباراة، قبل أن يدرك كيليان مبابي هدف التعادل لريال مدريد بعد مرور 9 دقائق.

مبابي يعادل أسطورة.. هدف تاريخي في شباك مارسيليا بدوري الأبطال

ريال مدريد
ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا ريال مدريد مارسيليا كارفاخال

