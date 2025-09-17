حسم نادي كاراباج اجدام الأذربيجاني مباراته أمام نظيره بنفيكا البرتغالي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتفوق فريق كاراباج اجدام على نظيره بنفيكا بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الرئيسي بدوري أبطال أوروبا.

أقيمت أحداث المباراة بين كاراباج اجدام وبنفيكا، في ملعب الأخير في البرتغال.



افتتح إنزو بارينشيا التسجيل لصالح بنفيكا في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، قبل أن يعزز فانجيليس بافليديس من تقدم النادي البرتغالي بعد مرور 10 دقائق.

أشارت النتيجة إلى اقتراب بنفيكا من تحقيق الفوز على كاراباج اجدام، قبل أن يتمكن الأخير من تحقيق المفاجأة والعودة في المباراة.

وأحرز لياندرو أندرادي، الهدف الأول لصالح كاراباج اجدام في الدقيقة 30 من عمر اللقاء، قبل أن يسجل كاميلو أندرس ماركيز الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 48.

ونجح أوليكسي كاشتشوك في تسجيل الهدف الثالث لصالح كاراباج اجدام، في الدقيقة 86 من عمر اللقاء، ليمنح فريقه فوزًا هامًا في مستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا.

نتائج مباريات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

أيندهوفن 1-3 سان جيلواز

أتلتيك بلباو 0-2 أرسنال

بنفيكا 2-3 كاراباج اجدام

يوفنتوس 4-4 بروسيا دورتموند

ريال مدريد 2-1 مارسيليا

توتنهام 1-0 فياريال