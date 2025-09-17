المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
المفاجآت تحدث في البرتغال.. كاراباج يعود أمام بنفيكا بدوري الأبطال

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:25 ص 17/09/2025
كاراباج

كاراباج اجدام

حسم نادي كاراباج اجدام الأذربيجاني مباراته أمام نظيره بنفيكا البرتغالي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتفوق فريق كاراباج اجدام على نظيره بنفيكا بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الرئيسي بدوري أبطال أوروبا.

أقيمت أحداث المباراة بين كاراباج اجدام وبنفيكا، في ملعب الأخير في البرتغال.

ريمونتادا +90 تنقذ يوفنتوس من السقوط أمام دورتموند في دوري الأبطال

كاراباج اجدام يعبر بنفيكا

افتتح إنزو بارينشيا التسجيل لصالح بنفيكا في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، قبل أن يعزز فانجيليس بافليديس من تقدم النادي البرتغالي بعد مرور 10 دقائق.

أشارت النتيجة إلى اقتراب بنفيكا من تحقيق الفوز على كاراباج اجدام، قبل أن يتمكن الأخير من تحقيق المفاجأة والعودة في المباراة.

وأحرز لياندرو أندرادي، الهدف الأول لصالح كاراباج اجدام في الدقيقة 30 من عمر اللقاء، قبل أن يسجل كاميلو أندرس ماركيز الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 48.

ونجح أوليكسي كاشتشوك في تسجيل الهدف الثالث لصالح كاراباج اجدام، في الدقيقة 86 من عمر اللقاء، ليمنح فريقه فوزًا هامًا في مستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا.

طالع نتائج دوري أبطال أوروبا من هنا.

نتائج مباريات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

أيندهوفن 1-3 سان جيلواز

أتلتيك بلباو 0-2 أرسنال

بنفيكا 2-3 كاراباج اجدام

يوفنتوس 4-4 بروسيا دورتموند

ريال مدريد 2-1 مارسيليا

توتنهام 1-0 فياريال

بنفيكا
بنفيكا
