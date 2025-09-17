المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بهدف عكسي.. فياريال يسقط أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:45 ص 17/09/2025
توتنهام

فريق توتنهام

حسم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي تفوقه أمام نظيره فياريال الإسباني، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتفوق توتنهام على نظيره فياريال بهدف نظيف، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات الدور الرئيسي بدوري أبطال أوروبا.

طرد كارفاخال.. عبارة تكررت 6 مرات في ريال مدريد

توتنهام يعبر فياريال

أظهر توتنهام تفوقه أمام فياريال خلال الدقائق الأولى من المباراة، وظهر ذلك في هدف الفريق الإنجليزي المبكر في شباك نظيره الإسباني.

وجاء هدف توتنهام بعد تمريرة عرضية أخطأ لويز جونيور حارس فياريال، في استقبال الكرة لتصطدم به وتسكن في مرماه، مانحًا النادي الإنجليزي الأفضلية.

وظلت سيطرة توتنهام قائمة في المباراة حتى صافرة النهاية، إلا إنها لم تترجم لهدف جديد في شباك فياريال، الذي ظهر على استحياء مشكلًا بعض الخطورة على مرمى أصحاب الديار.

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

نتائج مباريات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

أيندهوفن 1-3 سان جيلواز

أتلتيك بلباو 0-2 أرسنال

بنفيكا 2-3 كاراباج اجدام

يوفنتوس 4-4 بروسيا دورتموند

ريال مدريد 2-1 مارسيليا

توتنهام 1-0 فياريال

توتنهام هوتسبر
توتنهام هوتسبر
دوري أبطال أوروبا فياريال توتنهام

