تشابي ألونسو: لم نعاني على الإطلاق أمام مارسيليا.. ولن يلعب أي لاعب كل المباريات

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:16 ص 17/09/2025
تشابي ألونسو

تشابي ألونسو

أكد الإسباني تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، أن فريقه لم يعاني أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي لاعب سيلعب كل المباريات.

وحقق ريال مدريد الفوز على نظيره أولمبيك مارسيليا الفرنسي بنتيجة (2-1)، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

تصريحات ألونسو

وقال ألونسو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نحن في فترة حرجة للغاية في جدول المباريات ونحتاج إلى الجميع، المهم أن يشعر الجميع بأهميتهم داخل الفريق".

وأضاف: "مباراة تقليدية على أرضنا في دوري أبطال أوروبا، حيث كل شيء وارد، النصف ساعة الأولى كانت رائعة، أعجبتني حقًا سرعة اللعب وإصرارنا على استعادة الكرة، افتقرنا إلى القدرة على استغلال الفرص، واصل الفريق عمله بقوة".

وتابع: "تحدثنا وكنا لا نزال مقتنعين بما نريده، لكن السرعة لم تكن نفسها في الشوط الثاني، الطرد أثّر على المباراة ورغم اللعب بعشرة لاعبين، لم أشعر أن الفريق يريد الصمود، بل زاد الضغط والسيطرة، بعد ذلك أظهرنا نضجًا ولم نعاني على الإطلاق".

وأكمل مدرب ريال مدريد: "لن يلعب أي لاعب كل المباريات، ولا ينبغي أن يغضبوا إن لم يلعبوا، براهيم دخل المباراة ببراعة من مقاعد البدلاء، ونحن بحاجة للجميع، التبديلات مهمة جدًا".

وواصل: "كامافينجا وبيلينجهام في حالة أفضل بكثير وسيكونان جاهزين للعب يوم السبت".

وأتم ألونسو تصريحاته: "أرنولد؟ ربما ليست إصابة سيئة، لكن علينا الانتظار لنرى".

ريال مدريد
ريال مدريد
ريال مدريد مارسيليا دوري أبطال أوروبا تشابي ألونسو

