تفوق نادي ريال مدريد (2-1) على أولمبيك مارسيليا في مباراة جمعت بين الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة الأولى من الدور الرئيسي في منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وواصل ريال مدريد تفوقه الكاسح على مارسيليا في المواجهات المباشرة بينهما في دوري أبطال أوروبا، إذ حقق الفوز 5 مرات دون أن يتعادل أو يخسر.

ريال مدريد الملك المتوج على عرش دوري أبطال أوروبا

وصل ريال مدريد إلى 200 انتصار في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مارسيليا، ليصبح أول نادٍ يحقق هذا الإنجاز منذ تغيير نظام المسابقة في موسم 1992/93.

وبفضل ثنائية مبابي في شباك مارسيليا، رفع ريال مدريد رصيده من الأهداف في دوري الأبطال إلى 700 هدف.

ويتصدر ريال مدريد قائمة دوري الأبطال. ففي 30 مشاركة، خاض الفريق 334 مباراة حقق خلالها 200 انتصار (60%)، إلى جانب 62 تعادلاً و72 هزيمة.

وفي النسخة الحديثة من البطولة، توج باللقب 9 مرات ليصل مجموع ألقابه الأوروبية إلى 15 كأسًا، ما يجعله الملك المتوج دون منازع على عرش المسابقة.