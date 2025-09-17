المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ضربة البداية.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بدوري الأبطال

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:04 ص 17/09/2025
ليفربول

ليفربول

تتجه أنظار جماهير كرة القدم الأوروبية مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب أنفيلد، حيث يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي مع نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني في افتتاح منافسات النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

ويخوض ليفربول اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق انطلاقة مثالية في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، محققًا العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، ما يمنحه دفعة قوية قبل مواجهة الفريق المدريدي.

ويعتمد الريدز على مجموعة من أبرز نجومه وعلى رأسهم محمد صلاح، الذي يظل الورقة الأهم في تشكيلة المدرب أرني سلوت، إلى جانب أفضلية اللعب على ملعبه ووسط جماهيره.

في المقابل، يدخل أتلتيكو مدريد المواجهة بحثًا عن انتصار يعيد الثقة للفريق بعد نتائجه المتذبذبة في الدوري الإسباني، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط فقط من 4 مباريات، وهو ما يضع المدرب دييجو سيميوني ولاعبيه أمام اختبار صعب أمام بطل أوروبا السابق.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس وتحديدًا على شاشة beIN SPORTS 3.

ليفربول دوري الأبطال أتلتيكو مدريد

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

