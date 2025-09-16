مفاوضات متقدمة بين بنفيكا ومورينيو لخلافة برونو لاجي

كشفت تقارير صحفية عالمية، اليوم الأربعاء، عن وجود مفاوضات متقدمة بين إدارة بنفيكا والمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التقارير بعد قرار رحيل المدرب برونو لاجي الذي تعرض لانتقادات كبيرة من جماهير بنفيكا بعد الخسارة أمام فريق كاراباخ الأذربيجاني بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال الصحفي فابريزيو رومانو عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، إن إدارة بنفيكا في مفاوضات متقدمة مع جوزيه مورينيو بعد إقالة برونو لاجي.

وأضاف رومانو أن مورينيو فتح الباب أمام التفاوض مع بنفيكا إذا كان يرغب في العودة إلى التدريب فورًا، لذا قد يحدث الاتفاق قريبًا بين الطرفين.

وكان مورينيو قد تعرض للإقالة في تجربته الأخيرة مع فنربخشة التركي بعد الخسارة أمام بنفيكا في الدور المؤهل لدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويمتلك مورينيو تجربة مميزة في البرتغال عندما خاض تدريب بورتو الذي قاده للفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2004.