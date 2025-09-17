أعرب توماس فرانك، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن سعادته بتحقيق فريقه فوزًا ثمينًا في أولى مبارياته بمرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا، بعد غياب طويل عن المشاركة في البطولة.

واستهل توتنهام مشواره الأوروبي بانتصار صعب على ضيفه فياريال الإسباني بهدف دون رد، مساء أمس الثلاثاء، في الجولة الافتتاحية. وجاء هدف اللقاء الوحيد عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز الحارس البرازيلي لويز جونيور هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الرابعة، إثر سقوط الكرة من بين يديه بشكل غريب بعد عرضية من لوكاس بيرجفال.

وبهذا الفوز، حصد الفريق اللندني أول ثلاث نقاط له في البطولة، منهياً فترة غياب استمرت 923 يومًا عن المشاركة في دوري الأبطال.

وعلق فرانك قائلاً: "القيام بمهام صعبة يمنحك فرصة ذهبية للفوز بالمباريات، وقد أثبتنا ذلك حتى الآن. أعتقد أنه فوز ثمين وبداية رائعة. أنا سعيد أيضًا بالحفاظ على نظافة شباكنا وتقليص خطورة المنافس طوال اللقاء".

وأضاف المدرب الدنماركي: "حققنا أربعة انتصارات متتالية حتى الآن، ثلاثة في البريميرليج وواحد في دوري الأبطال، دون أن تهتز شباكنا، وهذا يعكس الأساس القوي الذي نبني عليه الموسم".