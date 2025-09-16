أقرّ الكرواتي إيجور تودور، مدرب يوفنتوس الإيطالي، أن فريقه "لا يمكنه الاستمرار على هذا المنوال"، بعد تعادله مع بروسيا دورتموند الألماني 4-4 ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أن "هناك لاعبين منهكين للغاية".

تأتي تصريحات تودور بعد 3 أيام فقط من مباراة مثيرة أخرى فاز بها فريقه أمام غريمه إنتر ميلان (4-3) يوم السبت الماضي، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

ولم يختلف السيناريو كثيرا في دوري الأبطال، إذ كان "بيانكونيري" متأخرا 2-4 حتى الدقيقة 86، قبل تسجيل هدفين عن طريق البديل الصربي دوشان فلاهوفيتش (90+4) والإنجليزي لويد كيلي (90+6) تواليا.

وقال تودور ضاحكا في تصريحات لقناة "سكاي سبورتس" بنسختها الإيطالية: "لقد سئمت من هذا النوع من المباريات".

وأضاف: "نتلقى الكثير من الأهداف، على الأقل نسجّل الكثير أيضا، لكن لا يمكننا الاستمرار على هذا المنوال".

وأوضح: "كان صعبا جدا في الشوط الثاني الحفاظ على مستوى عال من اللياقة البدنية بعد 3 أيام من مباراة صعبة للغاية".

وواصل: "لعبنا بقلب كبير، صنع البدلاء فارقا كبيرا مرة أخرى، كما فعلوا في جميع المباريات الأربع حتى الآن، واجهنا بعض المشكلات في فقدان الحدة، لكننا نشكل خطورة في كل مرة نهاجم فيها".

وتطرّق الكرواتي إلى أهمية البدلاء في ظل أجندة المباريات المزدحمة: "قلت قبل بداية المواجهة إنه عندما تلعب مباراة كل 3 أيام ولديك 5 تبديلات، لا يوجد لاعب أساسي، فجميع اللاعبين مهمون".

وأتم: "المباريات تُحسم في أوقات متأخرة، لذا يصبح البدلاء حاسمين، هذه ليست مجرد مقولة مبتذلة، ولم يكن هناك ما يمكنني فعله في التدريبات مع هذه المدة القصيرة بين المباريات، هذا أقصى ما يمكننا فعله".

