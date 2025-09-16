المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الأمر ليس سيئًا.. ألونسو يتحدث عن إصابة أرنولد

محمد همام

كتب - محمد همام

11:03 ص 17/09/2025
أرنولد

ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ريال مدريد

تحدث تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن طبيعة إصابة ترينت ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن للفريق، التي تعرض لها في لقاء أولمبيك مارسيليا.

وانتهت المباراة بفوز فريق ريال مدريد بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث شهد اللقاء إصابة الظهير الإنجليزي.

وقال ألونسو في تصريحات صحفية عقب المباراة: "الأمر ليس سيئًا كما توقعنا، لكن علينا الانتظار".

وكان أرنولد قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، ليغادر الملعب على إثرها، ويشارك بدلاً منه داني كارفخال، الذي تعرض هو أيضًا للطرد.

صاحب الـ26 عامًا انتقل إلى ريال مدريد في الصيف الماضي قادمًا من ليفربول، وشارك في 10 مباريات، سجل خلالها هدفين في بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يلعب فريق ريال مدريد مباراته المقبلة في الدوري الإسباني ضد إسبانيول يوم السبت المقبل، في إطار الجولة الخامسة.

ويتصدر فريق ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة من خلال الفوز في أربع مباريات.

