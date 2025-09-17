المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
المقاولون العرب

المقاولون العرب

0 0
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
أتالانتا

أتالانتا

الدوري المصري
الجونة

الجونة

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
19:45
نادي بافوس

نادي بافوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشكيل ليفربول المتوقع.. تغيير دفاعي وصلاح يقود ثلاثي الهجوم أمام أتلتيكو مدريد

محمد همام

كتب - محمد همام

11:29 ص 17/09/2025
صلاح

محمد صلاح لاعب فريق ليفربول

استقر الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة أتلتيكو مدريد في إطار الجولة الأولى من مرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وبحسب تقارير صحفية إنجليزية، فإن تشكيل ليفربول سيشهد عودة الظهير الهولندي جيريمي فيرمبنوج بدلاً من دومنيك سوبوسلاي.

ولن يحدث أي تغييرات في الخط الأمامي، وفقًا لصحيفة "Standard"، حيث سيشارك محمد صلاح، هوجو إيكيتيكي، وكودي جاكبو.

ومن المتوقع أن يلعب فريق ليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيريمي فيرمبنوج - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ريان جرافنبرخ - أليكسيس ماك أليستر - فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: كودي جاكبو - هوجو إيكيتيكي - محمد صلاح.

وكان فريق ليفربول قد حقق الفوز في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي على حساب بيرنلي بهدف دون رد، في لقاء جاء ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة نتائج الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.. اضغط هنا

الدوري الإنجليزي ليفربول دوري أبطال أوروبا الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg