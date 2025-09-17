استقر الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة أتلتيكو مدريد في إطار الجولة الأولى من مرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وبحسب تقارير صحفية إنجليزية، فإن تشكيل ليفربول سيشهد عودة الظهير الهولندي جيريمي فيرمبنوج بدلاً من دومنيك سوبوسلاي.

ولن يحدث أي تغييرات في الخط الأمامي، وفقًا لصحيفة "Standard"، حيث سيشارك محمد صلاح، هوجو إيكيتيكي، وكودي جاكبو.

ومن المتوقع أن يلعب فريق ليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيريمي فيرمبنوج - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ريان جرافنبرخ - أليكسيس ماك أليستر - فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: كودي جاكبو - هوجو إيكيتيكي - محمد صلاح.

وكان فريق ليفربول قد حقق الفوز في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي على حساب بيرنلي بهدف دون رد، في لقاء جاء ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

