أعلن نادي برشلونة الإسباني عن قائمته لمباراة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

برشلونة يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بمواجهة مضيفه نيوكاسل، غدا الخميس، في الجولة الأولى.

وشهدت قائمة برشلونة عودة لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، بعد تعافيه من الإصابة.

فيما يستمر غياب اللاعب الشاب لامين يامال، في ظل استمرار معاناته من انزعاجات بمنطقة العانة.

قائمة برشلونة لمباراة نيوكاسل

حراسة المرمى: خوان جارسيا - فويتشيك تشيزني - دييجو كوشين.

خط الدفاع: رونالد أراوخو - باو كوبارسي - أندرياس كريستنسن - جيرارد مارتن - جول كوندي - إيريك جارسيا - جوفري تورنتس.

خط الوسط: بيدري - فرينكي دي يونج - فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - داني أولمو - مارك بيرنال.

خط الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا - ماركوس راشفورد - روني بردجي - توني فرنانديز.

