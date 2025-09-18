المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
عودة دي يونج وغياب لامين.. قائمة برشلونة لمباراة نيوكاسل في دوري الأبطال

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:34 ص 17/09/2025
برشلونة

برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن قائمته لمباراة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

برشلونة يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بمواجهة مضيفه نيوكاسل، غدا الخميس، في الجولة الأولى.

وشهدت قائمة برشلونة عودة لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، بعد تعافيه من الإصابة.

فيما يستمر غياب اللاعب الشاب لامين يامال، في ظل استمرار معاناته من انزعاجات بمنطقة العانة.

قائمة برشلونة لمباراة نيوكاسل

حراسة المرمى: خوان جارسيا - فويتشيك تشيزني - دييجو كوشين.

خط الدفاع: رونالد أراوخو - باو كوبارسي - أندرياس كريستنسن - جيرارد مارتن - جول كوندي - إيريك جارسيا - جوفري تورنتس.

خط الوسط: بيدري - فرينكي دي يونج - فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - داني أولمو - مارك بيرنال.

خط الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا - ماركوس راشفورد - روني بردجي - توني فرنانديز.

جدول مباريات اليوم 

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة دوري أبطال أوروبا نيوكاسل

إعلان

التعليقات

