أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي أن فريقه ريال مدريد خاض مباراته أمام أولمبيك مارسيليا بروح دوري أبطال أوروبا، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز ثمين 2-1، مساء الثلاثاء، في الجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وتقدم مارسيليا عبر الأمريكي تيموثي وياه في الدقيقة 22، لكن مبابي رد بهدفين من ركلتي جزاء (28 و81)، ليكمل بها هدفه الـ50 مع النادي الملكي منذ انضمامه صيف العام الماضي من باريس سان جيرمان.

وعانى ريال مدريد من النقص العددي عقب طرد داني كارفخال في الدقيقة 72، إلا أن الفريق حافظ على تقدمه حتى النهاية على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال مبابي عقب اللقاء، بعد اختياره أفضل لاعب في المباراة: "كانت أمسية صعبة لأننا لعبنا بعشرة لاعبين، لكننا قاتلنا بروح دوري الأبطال. في البرنابيو نملك دائمًا الأمل في الفوز، واليوم حققناه".

وأضاف: "أشعر أنني في حالة جيدة جدًا. لا أفكر في القيادة بقدر ما أركز على مساعدة زملائي. لدينا عناصر شابة، وأريد أن أساعدهم على تقديم أفضل ما لديهم".

وعن أسلوب المدرب تشابي ألونسو، أوضح مبابي: "يطالبنا باستعادة الكرة بسرعة، واليوم طلب مني الضغط لمساعدة الفريق. اعتدت على ذلك وسأواصل تقديم كل ما يساعد ريال مدريد على حصد البطولات".