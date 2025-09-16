المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أرتيتا: البدلاء صنعوا الفارق في فوز أرسنال على بلباو بدوري أبطال أوروبا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:56 ص 17/09/2025
أرتيتا

ميكيل أرتيتا

أشاد الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال الإنجليزي، بما قدمه لاعبوه البدلاء في الفوز على أتلتيك بلباو الإسباني في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.

أرسنال فاز خارج أرضه 2-0، بعدما جاء هدفا الفريق اللندني عن طريق البديلين جابرييل مارتينيلي ولياندرو تروسارد.

وسجل مارتينيلي الهدف الأول لأرسنال من صناعة تروسارد في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، قبل أن يتبادل اللاعبان الأدوار في الهدف الثاني، الذي جاء في الدقيقة 87.

فانتازي.. تغيرات في أسعار اللاعبين قبل الجولة 5

وقال ميكيل عقب المباراة التي أقيمت على ملعب "سان ماميس": "ما نناقشه دائما هو أن المهاجمين يجب أن يؤثروا على المباراة، وقد دخل جابي وليو ليصنعا الفارق للفريق".

وأضاف المدرب الإسباني: "لقد كانا رائعين، وكذلك بقية الفريق، في لحظات كثيرة، كان مستواهما ممتازا".

وأوضح: "عندما يتمكن لاعب ما من الفوز بالمباراة بهذه الحركات ويكون حاسما للغاية، فهذا بالضبط ما نحتاجه، لأن التهديد قد يأتي من طرق مختلفة ولاعبين مختلفين، أنا سعيد جدا بذلك".

وتابع: "هذا يعني أن جابي وليو مترابطان ويشعران بأهميتهما الحقيقية، لقد ناقشنا هذا الأمر كثيرا، بييرو (هينكابي) دخل ولعب 5 دقائق، وكذلك كريستيان (نورجارد)، ليقدما أفضل 5 دقائق في حياتهما".

النجم الساحلي يقيل مدربه لسعد الدريدي

وواصل: "هذه هي الروح التي نحتاجها في الفريق، إذا كان الجميع على هذا المستوى، فسنفوز بالعديد من المباريات".

واختتم أرتيتا تصريحاته بالقول: "بشكل عام، الأمور سارت على ما يرام، سأرى عائلتي الآن في إسبانيا، اتطلع إلى ذلك، آمل أن يكون سفر الجماهير جيدا، لقد كانوا رائعين مرة أخرى".

أتلتيك بلباو
أتلتيك بلباو
أخبار إحصائيات
أرسنال دوري أبطال أوروبا ميكيل أرتيتا

