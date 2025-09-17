المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
المقاولون العرب

المقاولون العرب

0 0
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
أتالانتا

أتالانتا

الدوري المصري
الجونة

الجونة

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
19:45
نادي بافوس

نادي بافوس

دوري أبطال أوروبا.. موعد مباراة بايرن ميونخ ضد تشيلسي والقناة الناقلة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:26 م 17/09/2025
بايرن ميونخ وتشيلسي

بايرن ميونخ وتشيلسي

تشهد الجولة الأولى من مرحلة المجموعة الموحدة في دوري أبطال أوروبا مباراة قمة تجمع بين فريقي بايرن ميونخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي.

النسخة الحالية من دوري الأبطال التي تشهد النظام الجديد للبطولة الذي تم تطبيقه بداية من الموسم الماضي، بزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

فانتازي.. تغيرات في أسعار اللاعبين قبل الجولة 5

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة بايرن ميونخ ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقناة الناقلة لها.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة بايرن ميونخ ضد تشيلسي في الجولة الافتتاحية لمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر 2025.

وتنطلق المباراة المرتقبة بين بايرن وتشيلسي في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتُنقل مباراة بايرن ميونخ ضد تشيلسي عبر قناة "بي إن سبورتس HD4".

تشيلسي دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ

