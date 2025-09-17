المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
المقاولون العرب

المقاولون العرب

0 0
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
أتالانتا

أتالانتا

الدوري المصري
الجونة

الجونة

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
19:45
نادي بافوس

نادي بافوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

من رمز البرنابيو إلى مقاعد البدلاء.. كيف تراجع تأثير فينيسيوس مع ريال مدريد؟

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:05 م 17/09/2025
فينيسيوس

فينيسيوس

بداية فينيسيوس هذا الموسم تثير أسئلة أكثر مما تقدم إجابات، تبديلاته الأخيرة - أولاً في الدوري الإسباني أمام ريال أفييدو وفي افتتاح دوري الأبطال ضد مارسيليا - أطلقت أجراس الإنذار.

لم يكن أحد يتوقع أن يُستبعد من التشكيلة الأساسية الأوروبية، لكن تشابي ألونسو تركه على مقاعد البدلاء، فاتحًا بشكل قاطع باب النقاش: ماذا يحدث مع فينيسيوس؟

النادي والجهاز الفني يؤكدان أن الأمر مجرد عملية تدوير، تشابي يعتمد على رودريجو في الجهة اليسرى، وخطته هي المداورة بين الاثنين إلى أن يثبت أحدهما نفسه بشكل واضح.

المدرب يدرك أن فينيسيوس لا يزال لاعبًا أساسيًا ومهمًا، لكنه لا يمنحه صفة "غير القابل للمساس"، عليه أن يكسب هذا المركز كل عطلة نهاية أسبوع.

البرازيلي لم يعد المرجع المطلق للفريق، هذا الدور أصبح له اسم ولقب: كيليان مبابي.

الفرنسي منذ اليوم الأول لموسم 2025/26، حظي بدعم النادي وغرفة الملابس باعتباره القائد الرياضي، هو المنفذ الأول لركلات الجزاء، كما ورث القميص رقم 10 من لوكا مودريتش، وردّ بالأهداف والهيمنة.

التباين واضح: فينيسيوس فقد تأثيره داخل الملعب وكذلك في المخيلة الجماعية لجماهير ريال مدريد، أما البرنابيو فلا يساوره شك، وهو الآن مُكرس لكيليان مبابي.

صدمة عاطفية

أبرز نتيجة ظاهرة لذلك هي حالته المعنوية، فينيسيوس المبتسم والقادر على إشعال البرنابيو بإيماءة بسيطة، بدا باهتًا.

أمام مارسيليا، لم يبدُ وكأنه يطلب من الجماهير المزيد من الدعم عند تفعيل وضعية العودة، ولم يحتفل بأهداف فريقه بنفس الحماس، إذ عكست لغة جسده قدراً من الإحباط.

تبديله في مباراة مارسيليا كان لافتًا بشكل خاص: البرازيلي قام بعمليات الإحماء مع البدلاء دون أي إشارة تمرد - بينما يفضل العديد من النجوم الانسحاب إلى غرفة الملابس عندما يسخن الأساسيون - مُظهراً احترافية، لكن تعابير وجهه عكست بوضوح انخفاضًا في معنوياته.

الأمر لا يتعلق بالموقف، حيث أن فينيسيوس ما زال يعمل بجد ويتقبّل الضغط الذي يطلبه منه تشابي ألونسو، وفي مباريات مثل تلك التي في أنويتا أمام ريال سوسيداد أظهر التزامًا دفاعيًا، لكن قيادته العاطفية، ذلك العنصر غير الملموس الذي جعله رمزًا لريال مدريد قد تلاشى، كما أن استبداله في مباراة ريال مدريد قبل 22 دقيقة من النهاية ترك أثرًا سلبيًا عليه.

لكن تشابي ألونسو كان واضحًا منذ البداية: لا يوجد في ريال مدريد لاعب غير قابل للمساس سوى واحد واسمه كيليان مبابي، أما البقية فعليهم القتال من أجل مكانهم. في هذا السياق يواجه فينيسيوس تحدّي إعادة ابتكار نفسه واستعادة ابتسامته، والعودة ليكون المُحرّك المزعج الذي كان عليه دائمًا.

التجديد المعلّق

كل هذا يأتي في وقت حساس بالنسبة لمستقبله: تجديد عقده لم يُحسم بعد، ففي فبراير بدا أن الاتفاق قد تم، لكن حتى اليوم لم تُوَقَّع أي عقود، اللاعب يؤكد أنه يريد البقاء، لكن التأخير يثير الكثير من الجدل حول مستقبله.

يمر فينيسيوس بفترة انتقالية تكاد تكون نضجًا مفروضًا، لقد فقد مركزيته ولكنه لم يفقد جودته أو إمكاناته، ريال مدريد يحتاجه أن يعود إلى أفضل مستوياته وهو بحاجة لإثبات أنه قادر على التعايش مع مبابي دون أن يفقد هويته.

في النهاية، هو اختبار ذهني: استعادة ابتسامته ستكون الخطوة الأولى نحو أن يصبح حاسمًا من جديد.

ريال مدريد
ريال مدريد
أخبار إحصائيات
ريال مدريد دوري أبطال أوروبا الدوري الإسباني الليجا فينيسيوس جونيور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg