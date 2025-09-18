المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
المقاولون العرب

المقاولون العرب

0 0
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
أتالانتا

أتالانتا

الدوري المصري
الجونة

الجونة

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
19:45
نادي بافوس

نادي بافوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

هيمنة أمام الفرق الإيطالية.. حقائق قبل مباراة مانشستر سيتي ونابولي بدوري أبطال أوروبا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:15 م 17/09/2025
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

يدخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا أمام نابولي الإيطالي، وهو يمتلك أفضلية أمام الفرق الإيطالية.

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره نابولي، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

ولم يتعرض مانشستر سيتي سوى لخسارة وحيدة فقط من آخر 9 مباريات له على أرضه في البطولات الأوروبية ضد الفرق الإيطالية.

كما سيشهد ملعب "الاتحاد" معقل مانشستر سيتي، عودة عاطفية للنجم البلجيكي كيفين دي بروين المنتقل حديثاً إلى نابولي.

حقائق قبل مباراة مانشستر سيتي ونابولي بدوري أبطال أوروبا

- مانشستر سيتي خسر مباراة واحدة فقط من آخر تسع مباريات له على أرضه في البطولات الأوروبية ضد الفرق الإيطالية (فاز 4، تعادل 4)، وفي موسم 2024/25 استهل مشواره في مرحلة الدوري بالتعادل السلبي على أرضه أمام فريق إيطالي آخر هو إنتر ميلان.

- مانشستر سيتي لم يخسر في آخر 21 مباراة بدور المجموعات/الدوري في دوري الأبطال على ملعبه (فاز 18، تعادل 3)، وسجّل ثلاثة أهداف أو أكثر في 13 من آخر 16 مباراة في هذه المرحلة أمام جماهيره.

- إيرلينج هالاند سجل 49 هدفًا في 48 مباراة بدوري الأبطال، وبإمكانه أن يصبح اللاعب العاشر الذي يصل إلى حاجز الـ50 هدفًا، وسيكون الأسرع على الإطلاق متجاوزًا رقم رود فان نيستلروي (62 مباراة).

- نابولي لم يحقق أي فوز في آخر عشر مباريات خارج أرضه ضد الفرق الإنجليزية في البطولات الأوروبية (تعادل 3، خسر 7)، لكنه لم يخسر سوى مرة واحدة في الجولة الأولى من أصل 8 مشاركات في دوري الأبطال (فاز 5، تعادل 2).

- الفريق الإيطالي فاز في 11 من آخر 18 مباراة له في دوري الأبطال (تعادل 4، خسر 3)، وسجّل في 15 من آخر 16 مباراة في هذه المرحلة.

- لم تنته أي من آخر 40 مباراة أوروبية لنابولي بالتعادل السلبي؛ آخر مرة كانت ضد جينك في الجولة الثانية من موسم 2019/20.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي نابولي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg