يدخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا أمام نابولي الإيطالي، وهو يمتلك أفضلية أمام الفرق الإيطالية.

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره نابولي، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

ولم يتعرض مانشستر سيتي سوى لخسارة وحيدة فقط من آخر 9 مباريات له على أرضه في البطولات الأوروبية ضد الفرق الإيطالية.

كما سيشهد ملعب "الاتحاد" معقل مانشستر سيتي، عودة عاطفية للنجم البلجيكي كيفين دي بروين المنتقل حديثاً إلى نابولي.

حقائق قبل مباراة مانشستر سيتي ونابولي بدوري أبطال أوروبا

- مانشستر سيتي خسر مباراة واحدة فقط من آخر تسع مباريات له على أرضه في البطولات الأوروبية ضد الفرق الإيطالية (فاز 4، تعادل 4)، وفي موسم 2024/25 استهل مشواره في مرحلة الدوري بالتعادل السلبي على أرضه أمام فريق إيطالي آخر هو إنتر ميلان.

- مانشستر سيتي لم يخسر في آخر 21 مباراة بدور المجموعات/الدوري في دوري الأبطال على ملعبه (فاز 18، تعادل 3)، وسجّل ثلاثة أهداف أو أكثر في 13 من آخر 16 مباراة في هذه المرحلة أمام جماهيره.

- إيرلينج هالاند سجل 49 هدفًا في 48 مباراة بدوري الأبطال، وبإمكانه أن يصبح اللاعب العاشر الذي يصل إلى حاجز الـ50 هدفًا، وسيكون الأسرع على الإطلاق متجاوزًا رقم رود فان نيستلروي (62 مباراة).

- نابولي لم يحقق أي فوز في آخر عشر مباريات خارج أرضه ضد الفرق الإنجليزية في البطولات الأوروبية (تعادل 3، خسر 7)، لكنه لم يخسر سوى مرة واحدة في الجولة الأولى من أصل 8 مشاركات في دوري الأبطال (فاز 5، تعادل 2).

- الفريق الإيطالي فاز في 11 من آخر 18 مباراة له في دوري الأبطال (تعادل 4، خسر 3)، وسجّل في 15 من آخر 16 مباراة في هذه المرحلة.

- لم تنته أي من آخر 40 مباراة أوروبية لنابولي بالتعادل السلبي؛ آخر مرة كانت ضد جينك في الجولة الثانية من موسم 2019/20.