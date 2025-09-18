المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
فوز وحيد بالجولة الأولى.. حقائق قبل مواجهة نيوكاسل وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:27 م 17/09/2025
فريق برشلونة

برشلونة

يدخل نادي برشلونة الإسباني، مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا أمام نيوكاسل يونايتد، وهو يمتلك أفضلية أمام الماجبايز في تاريخ مواجهات الفريقين.

ويحل برشلونة ضيفاً على نظيره نيوكاسل يونايتد، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويتفوق برشلونة على نيوكاسل في عدد الانتصارات في مواجهات الفريقين، بثلاثة انتصارات مقابل فوز وحيد للنادي الإنجليزي، ولكنه جاء في الجولة الأولى من موسم 1997-1998.

حقائق قبل مواجهة نيوكاسل وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

- التقى برشلونة ونيوكاسل أربع مرات سابقًا في البطولات الأوروبية، ورغم أن برشلونة حقق ثلاثة انتصارات مقابل واحد لنيوكاسل، فإن فوز "الماجبايز" بنتيجة 3-2 في دوري الأبطال 1997/98 جاء في الجولة الأولى.

- نيوكاسل خسر ثلاث مباريات فقط من آخر 31 مباراة أوروبية على أرضه (فاز 21، تعادل 7). لكن الفريق تعرض لهزيمتين في آخر مباراتين أوروبيتين بملعبه خلال دور المجموعات من دوري الأبطال 2023/24 أمام دورتموند (0-1) وميلان (1-2).

- الفريق الإنجليزي فاز في أربع من ست مباريات أوروبية على أرضه ضد الفرق الإسبانية (خسر 2).

- برشلونة خسر مرتين فقط في آخر 17 مباراة له بدوري الأبطال في مواجهة الفرق الإنجليزية (فاز 8، تعادل 7).

- النادي الكتالوني فاز في 20 من أصل 29 مباراة افتتاحية له في دوري الأبطال (تعادل 6، خسر 3). لكن إحدى الهزائم كانت الموسم الماضي أمام موناكو (2-1).

- روبرت ليفاندوفسكي سجل 9 أهداف في آخر 7 مباريات له في دوري الأبطال (مرحلة المجموعات/الدوري).

- رافينيا أحرز 16 هدفًا في آخر 16 مباراة له في المسابقة.

