أكد جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى مانشستر سيتي الجديد، سعادته بالانضمام إلى الفريق السماوي، مشددا على أنه كان "الخيار الأول والوحيد" بالنسبة له، بعدما انتهت علاقته مع باريس سان جيرمان، ناديه السابق.

دوناروما صاحب الـ26 عاما انضم إلى مانشستر سيتي قبل أيام، بعدما وصل مشواره مع سان جيرمان إلى نهايته، حيث أكد لويس إنريكي مدرب الفريق أنه يبحث "عن نوعية مختلفة من الحراس".

تصريحات دوناروما قبل مباراة مانشستر سيتي ونابولي

وفي المؤتمر الصحفي قبل مباراة مانشستر سيتي ضد نابولي (الخميس) في دوري أبطال أوروبا سُئل دوناروما عن رحيله عن باريس ليجيب: "لا أحب الحديث عن الماضي، فالبعض يتخذ قراراته بنفسه، هذا جزء من كرة القدم".

وأضاف الحارس الإيطالي: "الآن أنا هنا، سعيد وفخور جدا، أتمنى التوفيق لزملائي القدامى لأنهم يستحقون ذلك، تربطني بهم علاقة رائعة، لطالما أظهروا لي مودة حتى عندما علموا برحيلي".

وتابع: "كان من دواعي سروري أن أعرف أنني تركت شيئا مهما لزملائي السابقين، وهذا يجعلني فخورا أيضا، وقبل ميركاتو الصيف، كنت أعرف أن السيتي مهتم بي بشدة، ثم توطدت علاقتنا، لا أستطيع التحدث عن خيارات أخرى".

وأوضح: "كنت أعرف أن بيب جوارديولا كان يضغط من أجل وصولي إلى هنا، وكان الجميع يريدني هنا، وهذا حفزني حقا ومنحني فخرا كبيرا لرؤية هذا التعبير عن المودة منهم، آمل أن أبذل قصارى جهدي من أجل السيتي".

وأردف: "كنت واضحا جدا بشأن رغبتي في القدوم إلى هنا، كان هذا خياري الأول والوحيد، الشيء الوحيد الذي أردته، أنا سعيد بوجودي هنا في مانشستر سيتي، وآمل حقا أن أستمر في ذلك لسنوات عديدة قادمة".

وواصل: "علينا أن نفكر في كل مباراة تلو الأخرى، لذا ستكون مباراة الغد صعبة، أول جولة في دوري أبطال أوروبا، دائما ما تكون الأكثر تعقيدا".

وأتم: "أعرف نابولي جيدا، أعرف المدينة جيدا، وأعرف المدرب وبعض زملائي في المنتخب الوطني، لذا أعلم أننا نلعب ضد فريق رائع، وسأقول هذه الأشياء أيضا في غرفة الملابس".

