مارتينيلي: 36 ثانية صنعت الفارق لأرسنال ضد بلباو

قاد البرازيلي جابرييل مارتينيلي فريق أرسنال لانطلاقة مثالية في دوري أبطال أوروبا، بعدما صنع الفارق فور نزوله بديلًا في مواجهة أتلتيك بلباو الإسباني، التي انتهت بفوز المدفعجية 2-0 خارج الأرض.

مارتينيلي احتاج فقط 36 ثانية وأربع لمسات ليترجم تمريرة لياندرو تروسارد الرائعة إلى هدف أول، قبل أن يعيد الهدية لزميله البلجيكي في الدقيقة 87 ليحسم اللقاء تمامًا لصالح رجال ميكيل أرتيتا.

وقال مارتينيلي في تصريحات صحفية: "قبل أن أدخل أخبرت زملائي أن هناك مساحات كبيرة خلف دفاع بلباو. عندما نزلت حاولت استغلالها، ورآني ليو بتمريرة رائعة، ولم أتردد في التسجيل".

وأضاف: "في الهدف الثاني حاولت تجاوز المدافع، وكنت أعلم أنهم متعبون. مررت الكرة إلى ليو وهو أتم المهمة".

الثنائية المتأخرة بين مارتينيلي وتروسارد منحت أرسنال فوزًا ثمينًا في بداية مشواره، وهو الفوز الذي يأمل من خلاله النادي اللندني في مواصلة الحلم الأوروبي والتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه.

وكان أرسنال قد بلغ نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، قبل أن يودع على يد باريس سان جيرمان، الذي واصل طريقه حتى منصة التتويج.

واختتم مارتينيلي تصريحاته قائلًا: "حين نرتدي قميص أرسنال نعلم أننا نمثل نادٍ كبير، وهدفنا دائمًا هو الفوز في كل مباراة".