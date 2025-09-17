مبابي يؤكد غيابه عن حفل الكرة الذهبية

أكد كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني، غيابه عن حفل الكرة الذهبية 2025.

ومن المقرر أن يقام حفل الكرة الذهبية في العاصمة الفرنسية باريس سوم 22 سبتمبر الحالي.

وكان ريال مدريد قد أعلن مقاطعة الجائزة العام الماضي بعد علمه قبل ساعات من الحفل بخسارة لاعبه فينيسيوس جونيور جائزة أفضل لاعب لصالح رودري نجم مانشستر سيتي.

وقال مبابي في تصريحات لشبكة "CBS Sports" الأمريكية بعدما قاد الريال للفوز على أولمبيك مارسيليا 2-1 في دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء: "سأكون سعيدا إذا فاز عثمان ديمبيلي (لاعب باريس سان جيرمان) بالجائزة، فهو صديقي وقد دعمته منذ البداية".

وأضاف قائد المنتخب الفرنسي: "سأشاهده على التلفاز وأتمنى أن يفوز بها".

جدير بالذكر أن مبابي هو أحد المرشحين للكرة الذهبية هذا العام، بينما يعد ديمبيلي، زميله في المنتخب الفرنسي، بين الأقرب للفوز بها.

وأشارت تقارير إعلامية مؤخرا إلى أن مجلة "فرانس فوتبول" المانحة للكرة الذهبية حاولت مؤخرا إصلاح العلاقات مع ريال مدريد، وإثناء مسؤوليه عن قرار المقاطعة، لكن دون جدوى.

