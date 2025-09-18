المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قمة جوارديولا وكونتي.. صراع "العقل" الذي لا يؤمن بالتعادل

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:10 م 17/09/2025
جوارديولا وكونتي

جوارديولا وكونتي

يستعد مانشستر سيتي، مساء غدٍ الخميس، لمواجهة نابولي في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في نسخة ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة.

ويدخل السيتي اللقاء بقيادة الإسباني بيب جوارديولا، باحثًا عن بداية قوية تعوض إخفاقات الموسم الماضي، بينما يسعى أنطونيو كونتي لتثبيت أقدام نابولي في الواجهة الأوروبية.

تاريخ المواجهات بين جوارديولا وكونتي

ديسمبر 2016: أول مواجهة جمعت المدربين، عندما كان كونتي يقود تشيلسي، وانتهت بفوز فريقه 3-1 على مانشستر سيتي.

أبريل 2017: تفوق كونتي مجددًا مع تشيلسي بنتيجة 2-1.

سبتمبر 2017: رد جوارديولا الاعتبار وحقق فوزه الأول على كونتي بنتيجة 1-0.

مارس 2018: سيتي كرر تفوقه على تشيلسي بهدف نظيف.

فبراير 2022: بعد انتقاله لتوتنهام، عاد كونتي ليقهر جوارديولا بفوز مثير 3-2.

يناير 2023: جوارديولا ينتصر على توتنهام بقيادة كونتي بنتيجة 4-2.

فبراير 2023: كونتي يرد بفوز جديد لصالح توتنهام بهدف دون رد.

باختصار.. التقى المدربان في 7 مباريات، حقق كونتي الفوز في 4 مقابل 3 انتصارات لجوارديولا، فيما لم تعرف مواجهاتهما التعادل على الإطلاق، لتبقى كل مباراة بمثابة فصل جديد في صراع العقول بينهما.

نظام دوري أبطال أوروبا

يقام الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا "مرحلة الدوري" بمشاركة 36 فريقًا في مجموعة واحدة، لكن ذلك لا يعني أن جميعها ستواجه بعضها البعض، إذ أجرى "يويفا" قرعة تتضمن خوض كل فريق 8 مباريات ضد 8 منافسين مختلفين، على أن تكون 4 مباريات منها داخل أرضه و4 خارجها.

وتتأهل الفرق التي تحتل المراكز من 1 حتى 8 مباشرة إلى ثمن النهائي، على أن تخوض الفرق من 9-16 مباراة فاصلة -يتم تحديدها بالقرعة- ضد الفرق من 16-24، من أجل إكمال دور الـ16 الذي يقام بنظام خروج المغلوب، إذ تلتقي الفرق فيه ذهابًا وإيابًا كما هو المتبع في النظام القديم لدوري أبطال أوروبا، وصولًا إلى المباراة النهائية.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي نابولي جوارديولا كونتي

