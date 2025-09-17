المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
زد

زد

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
نابولي

نابولي

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
مصر

مصر

- -
08:30
تونس‎

تونس‎

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

- -
17:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أوبلاك: أحلم كل موسم بالفوز بدوري أبطال أوروبا مع أتلتيكو مدريد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:50 م 17/09/2025
يان أوبلاك

أوبلاك - حارس أتلتيكو مدريد

يواصل السلوفيني يان أوبلاك حراسة مرمى أتلتيكو مدريد منذ عام 2014، مع حلم واحد لا يتغير، هو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة ليفربول هذا المساء، على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدور الرئيسي في منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

تصريحات أوبلاك عن دوري أبطال أوروبا

قال أوبلاك في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الأربعاء: "أمنيتي كل موسم هي الفوز بدوري أبطال أوروبا، لم أحقق هذا اللقب أبدًا".

وأضاف: "أعرف أن الطريق طويل جدًا، لكن الفوز بدوري أبطال أوروبا ممكن، علينا فقط التفكير مباراة بمباراة، وأتمنى أن يتمكن أتلتيكو مدريد هذا الموسم من القتال حتى النهاية".

وتابع حارس أتلتيكو مدريد: "كل الفريق يجب أن يفكر في أن هدفنا الأول هو دوري أبطال أوروبا.. عندما تفكر أن شيئًا ما ممكن، يصبح بالفعل ممكنًا".

قبل أن يختتم: "الطريقة الوحيدة لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هي تقديم كل شيء في الملعب، كل مباراة، حتى نصل إلى النهائي".

يشار إلى أن أوبلاك كان جزءًا من قائمة أتلتيكو مدريد التي خسرت لقب دوري أبطال أوروبا 2016 في المباراة النهائية أمام الجار ريال مدريد.

اتلتيكو مدريد
اتلتيكو مدريد
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أوروبا أتلتيكو مدريد يان أوبلاك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg