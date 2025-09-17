يواصل السلوفيني يان أوبلاك حراسة مرمى أتلتيكو مدريد منذ عام 2014، مع حلم واحد لا يتغير، هو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة ليفربول هذا المساء، على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدور الرئيسي في منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

تصريحات أوبلاك عن دوري أبطال أوروبا

قال أوبلاك في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الأربعاء: "أمنيتي كل موسم هي الفوز بدوري أبطال أوروبا، لم أحقق هذا اللقب أبدًا".

وأضاف: "أعرف أن الطريق طويل جدًا، لكن الفوز بدوري أبطال أوروبا ممكن، علينا فقط التفكير مباراة بمباراة، وأتمنى أن يتمكن أتلتيكو مدريد هذا الموسم من القتال حتى النهاية".

وتابع حارس أتلتيكو مدريد: "كل الفريق يجب أن يفكر في أن هدفنا الأول هو دوري أبطال أوروبا.. عندما تفكر أن شيئًا ما ممكن، يصبح بالفعل ممكنًا".

قبل أن يختتم: "الطريقة الوحيدة لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هي تقديم كل شيء في الملعب، كل مباراة، حتى نصل إلى النهائي".

يشار إلى أن أوبلاك كان جزءًا من قائمة أتلتيكو مدريد التي خسرت لقب دوري أبطال أوروبا 2016 في المباراة النهائية أمام الجار ريال مدريد.