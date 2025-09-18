المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
زد

زد

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
نابولي

نابولي

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
مصر

مصر

- -
08:30
تونس‎

تونس‎

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

- -
17:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فليك: يجب استغلال المساحات أمام نيوكاسل.. ولن تكون مباراة سهلة

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

07:57 م 17/09/2025
فليك

هانسي فليك

أكد الألماني هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، على صعوبة مباراة نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

ويحل برشلونة ضيفاً على نظيره نيوكاسل، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

تصريحات فليك

وقال فليك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "لم يسبق لي زيارة هذا المكان، لكن الأجواء هنا رائعة، أتوقع فريقًا رائعًا، يتميز بالحماس والتركيز على الهجمات المرتدة، إيدي هاو مدرب رائع، وقد أدوا عملًا رائعًا".

وأضاف: "ما شاهدناه ضد فالنسيا كان إيجابيًا للغاية، نلعب بشكل جيد في جميع الجوانب، بهذه الثقة من المهم أن نلعب غدًا، علينا أن نستحوذ على الكرة ونستغل المساحات، لن تكون مباراة سهلة، إنهم أقوياء جدًا".

وأكمل: "من تجربتي الأمر يتعلق دائمًا ببذل قصارى جهدك في كل مباراة، رأينا ذلك العام الماضي، تعلمنا الكثير وعلينا أن نتحسن يومًا بعد يوم، أعتقد أن على الجميع إظهار مدى جودتهم، لدينا فريق شاب مع غياب ثلاثة لاعبين، علينا أن نظهر ما نحن قادرون عليه".

وتابع مدرب برشلونة: "نحن فريق شاب ذو خبرة، الإسبان يدركون تمامًا معنى اللعب تحت الضغط، في الموسم الماضي كنا متأخرين بفارق نقاط قليلة لكننا قلبنا الطاولة، كنا واثقين ولكن من المهم أن نبدأ بقوة منذ البداية".

وواصل: "أريد التحدث عن اللاعبين القادرين على اللعب، لامين يامال لن يتمكن غدًا من اللعب وسنرى يوم الأحد، لدينا فريق جيد وهناك لاعبون مناسبون لهذا المركز، راشفورد موجود في الفريق، إذا لم يستطع أحد اللعب فيمكنه المشاركة، آمل أن يُظهر في إنجلترا ما قدمه يوم الأحد".

وأردف: "لدينا فريق رائع وكل فريق يطمح للفوز بدوري أبطال أوروبا، أشعر أننا في برشلونة نسعى لتحقيق كل هذه الأهداف، سنرى ما سيحدث في نهاية الموسم".

وأتم فليك تصريحاته: "لا أعتقد أنه يجب أن نضغط على لامين يامال، لدينا فريق طبي رائع، سنرى كيف سيتطور، إذا عاد فسيكون جاهزًا تمامًا، إنه لاعب شاب وعلينا الاعتناء به".

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة دوري أبطال أوروبا نيوكاسل هانسي فليك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg