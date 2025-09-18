أكد الألماني هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، على صعوبة مباراة نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

ويحل برشلونة ضيفاً على نظيره نيوكاسل، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

تصريحات فليك

وقال فليك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "لم يسبق لي زيارة هذا المكان، لكن الأجواء هنا رائعة، أتوقع فريقًا رائعًا، يتميز بالحماس والتركيز على الهجمات المرتدة، إيدي هاو مدرب رائع، وقد أدوا عملًا رائعًا".

وأضاف: "ما شاهدناه ضد فالنسيا كان إيجابيًا للغاية، نلعب بشكل جيد في جميع الجوانب، بهذه الثقة من المهم أن نلعب غدًا، علينا أن نستحوذ على الكرة ونستغل المساحات، لن تكون مباراة سهلة، إنهم أقوياء جدًا".

وأكمل: "من تجربتي الأمر يتعلق دائمًا ببذل قصارى جهدك في كل مباراة، رأينا ذلك العام الماضي، تعلمنا الكثير وعلينا أن نتحسن يومًا بعد يوم، أعتقد أن على الجميع إظهار مدى جودتهم، لدينا فريق شاب مع غياب ثلاثة لاعبين، علينا أن نظهر ما نحن قادرون عليه".

وتابع مدرب برشلونة: "نحن فريق شاب ذو خبرة، الإسبان يدركون تمامًا معنى اللعب تحت الضغط، في الموسم الماضي كنا متأخرين بفارق نقاط قليلة لكننا قلبنا الطاولة، كنا واثقين ولكن من المهم أن نبدأ بقوة منذ البداية".

وواصل: "أريد التحدث عن اللاعبين القادرين على اللعب، لامين يامال لن يتمكن غدًا من اللعب وسنرى يوم الأحد، لدينا فريق جيد وهناك لاعبون مناسبون لهذا المركز، راشفورد موجود في الفريق، إذا لم يستطع أحد اللعب فيمكنه المشاركة، آمل أن يُظهر في إنجلترا ما قدمه يوم الأحد".

وأردف: "لدينا فريق رائع وكل فريق يطمح للفوز بدوري أبطال أوروبا، أشعر أننا في برشلونة نسعى لتحقيق كل هذه الأهداف، سنرى ما سيحدث في نهاية الموسم".

وأتم فليك تصريحاته: "لا أعتقد أنه يجب أن نضغط على لامين يامال، لدينا فريق طبي رائع، سنرى كيف سيتطور، إذا عاد فسيكون جاهزًا تمامًا، إنه لاعب شاب وعلينا الاعتناء به".