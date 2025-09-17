قدم اللاعبون المحترفون المصريون الشباب أداءً جيدًا في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للشباب.

وحقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي تحت 19 عامًا الفوز بنتيجة 5-1 على حساب أتالانتا الإيطالي، وشارك اللاعب الفرنسي صاحب الأصول المصرية ريان أبو الناي أساسيًا رفقة باريس ولعب اللقاء بالكامل.

ويعد أبو ناي من أب مصري وأم جزائرية ويحمل الجنسية الفرنسية.

وفي إنجلترا تعادل فريق ليفربول تحت 19 عامًا مع أتلتيكو مدريد دون أهداف في مباراة شهدت مشاركة اللاعبان الإنجليزيان أصحاب الأصول المصرية ألفن أيمن وكريم أحمد.

وشارك ألفن منذ البداية للنهاية، بينما دخل كريم اللقاء كبديل في الدقيقة 12 بعد إصابة مهاجم الفريق الأساسي ويل رايت.

وفي ألبانيا، حقق نادي سكندربو تحت 19 عامًا فوزًا كبيرًا بنتيجة 10-0 على حساب صاحب الأرض إنتر إسكالدز الآندوري.

وشهد هذا اللقاء مشاركة اللاعب المصري زياد فتحي أساسيًا، حيث لعب اللقاء بالكامل.

وكان زياد فتحي قد ترك سيلتا فيجو الإسباني في صفقة انتقال حر لينتقل إل الدوري الألباني عبر بوابة نادي سكندربو.