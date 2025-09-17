تشكيل ليفربول.. صلاح وإيزاك أساسيان ضد أتلتيكو مدريد

أعلن المدير الفني الهولندي آرني سلوت، مدرب نادي ليفربول، التشكيل الذي يبدأ به موقعة أتلتيكو مدريد هذا المساء.

ويستقبل ليفربول ضيفه أتلتيكو مدريد على ملعب أنفيلد، في مباراة تجمع بينهما ضمن الجولة الأولى من الدور الرئيسي في منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويبحث ليفربول عن انطلاقة مثالية في دوري أبطال أوروبا على غرار الدوري الإنجليزي الذي حافظ فيه على العلامة الكاملة بعد 4 مباريات.

تشكيل ليفربول ضد أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: جيريمي فريمبونج، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، آندي روبرتسون

الوسط: ريان جرافينبيرخ، فلوريان فيرتز، دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: كودي جاكبو، محمد صلاح، ألكسندر إيزاك

ويجلس على مقاعد بدلاء ليفربول: جيورجي مامارداشفيلي، فريدرك وودمان، جو جوميز، كونور برادلي، جايدن دانز، هوجو إيكيتيكي، واتارو إندو، ميلوش كيركيز، جيوفاني ليوني، أليكسس ماك أليستر، ريو نجوموها.

ويخوض إيزاك مباراته الأولى مع ليفربول، على حساب الفرنسي هوجو إيكيتيكي، بعد غيابه عن الفوز (1-0) على بيرنلي في الدوري الإنجليزي.

يشار إلى أن صلاح يبحث عن تسجيل هدف جديد في دوري أبطال أوروبا من أجل تجاوز عدد أهداف الفرنسي تيري هنري في المسابقة ذاتها، كلاهما يملك 51 هدفًا، باحتساب أهداف الأدوار التمهيدية.