مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
زد

زد

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
نابولي

نابولي

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
مصر

مصر

- -
08:30
تونس‎

تونس‎

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

- -
17:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

كين ودياز يقودان هجوم بايرن ضد تشيلسي في افتتاح أبطال أوروبا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:01 م 17/09/2025
بايرن ميونخ

بايرن ضد تشيلسي

ينطلق موسم بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا بمواجهة مثيرة حين يستضيف تشيلسي الإنجليزي، بطل كأس العالم للأندية، في قمة مرتقبة على ملعب "أليانز أرينا".

اختار مدرب بايرن ميونخ، فينسنت كومباني، الاعتماد على نفس التشكيلة التي اكتسحت هامبورج بخماسية نظيفة في الدوري المحلي، دون إجراء أي تغييرات تذكر.

اللافت أن المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون، المعار من تشيلسي، سيبدأ المواجهة على مقاعد البدلاء، في انتظار فرصة الظهور أمام فريقه السابق.

تشكيلة بايرن ميونخ الأساسية:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: لايمير، أوباميكانو، تاه، ستانيسيتش

خط الوسط: كيميتش، بافلوفيتش

الوسط الهجومي: أوليس، جنابري، دياز

الهجوم: هاري كين

دكة البدلاء:

أولريتش، أوربيج، مينجاي، جوريتزكا، جاكسون، بيشوف، بوي، كيالا، كارل، سانتوس.

تشيلسي دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ فينسنت كومباني هاري كين

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

التعليقات

