ينطلق موسم بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا بمواجهة مثيرة حين يستضيف تشيلسي الإنجليزي، بطل كأس العالم للأندية، في قمة مرتقبة على ملعب "أليانز أرينا".

اختار مدرب بايرن ميونخ، فينسنت كومباني، الاعتماد على نفس التشكيلة التي اكتسحت هامبورج بخماسية نظيفة في الدوري المحلي، دون إجراء أي تغييرات تذكر.

اللافت أن المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون، المعار من تشيلسي، سيبدأ المواجهة على مقاعد البدلاء، في انتظار فرصة الظهور أمام فريقه السابق.

تشكيلة بايرن ميونخ الأساسية:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: لايمير، أوباميكانو، تاه، ستانيسيتش

خط الوسط: كيميتش، بافلوفيتش

الوسط الهجومي: أوليس، جنابري، دياز

الهجوم: هاري كين

دكة البدلاء:

أولريتش، أوربيج، مينجاي، جوريتزكا، جاكسون، بيشوف، بوي، كيالا، كارل، سانتوس.