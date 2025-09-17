تشكيل أتلتيكو مدريد.. جريزمان يقود الهجوم أمام ليفربول

جريزمان يبدأ في تشكيل أتلتيكو مدريد ضد ليفربول

أعلن المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب نادي أتلتيكو مدريد، التشكيل الذي يبدأ به موقعة ليفربول هذا المساء.

ويحل أتلتيكو ضيفًا على ليفربول في ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الأولى من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد ليفربول

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: ماركوس يورينتي، روبن لي نورماند، كيليمنت لانجليه، جافي جالان

الوسط: بابلو باريوس، كونور جالاجير، جوليانو سيميوني، نيكولاس جونزاليس

الهجوم: جياكومو راسبادوري، أنطوان جريزمان

وتضم قائمة أتلتيكو مدريد الاحتياطية: خوان موسو، سالفي إسكيفيل، ريان بلعيد، دافيد هانكو، كارلوس مارتن، ناهويل مولينا، مارك بوبيل، كوكي، ماتيو روجيري، ألكسندر سورلوث، توفيق سيدو.

ويخوض أوبلاك مباراته الرسمية رقم 500 مع أتلتيكو مدريد.

ويواصل سيميوني اعتماد اللعب بثنائي هجومي في تشكيل أتلتيكو مدريد، راسبادوري وجريزمان، على أن يعاونهما جوليانو في الجناح الأيمن ونيكولاس جونزاليس في الأيسر.