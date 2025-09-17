المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
زد

زد

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
نابولي

نابولي

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
مصر

مصر

- -
08:30
تونس‎

تونس‎

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

- -
17:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

تشكيل أتلتيكو مدريد.. جريزمان يقود الهجوم أمام ليفربول

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:03 م 17/09/2025
أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد

جريزمان يبدأ في تشكيل أتلتيكو مدريد ضد ليفربول

أعلن المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب نادي أتلتيكو مدريد، التشكيل الذي يبدأ به موقعة ليفربول هذا المساء.

ويحل أتلتيكو ضيفًا على ليفربول في ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الأولى من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد ليفربول

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: ماركوس يورينتي، روبن لي نورماند، كيليمنت لانجليه، جافي جالان

الوسط: بابلو باريوس، كونور جالاجير، جوليانو سيميوني، نيكولاس جونزاليس

الهجوم: جياكومو راسبادوري، أنطوان جريزمان

وتضم قائمة أتلتيكو مدريد الاحتياطية: خوان موسو، سالفي إسكيفيل، ريان بلعيد، دافيد هانكو، كارلوس مارتن، ناهويل مولينا، مارك بوبيل، كوكي، ماتيو روجيري، ألكسندر سورلوث، توفيق سيدو.

ويخوض أوبلاك مباراته الرسمية رقم 500 مع أتلتيكو مدريد.

ويواصل سيميوني اعتماد اللعب بثنائي هجومي في تشكيل أتلتيكو مدريد، راسبادوري وجريزمان، على أن يعاونهما جوليانو في الجناح الأيمن ونيكولاس جونزاليس في الأيسر.

اتلتيكو مدريد
اتلتيكو مدريد
أخبار إحصائيات
ليفربول دوري أبطال أوروبا أتلتيكو مدريد

