كشف المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة بايرن ميونخ الألماني، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

أجرى ماريسكا أربعة تغييرات على التشكيلة الأساسية التي لعبت أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي.

وشهدت القائمة عودة النجم كول بالمر إلى التشكيل الأساسي بعد تعافيه من الإصابة، بعدما شارك كبديل في مباراة الدوري الأخيرة.

وتقام النسخة الحالية من البطولة وفقًا للنظام الجديد للمرة الثانية، حيث ارتفع عدد الأندية المشاركة إلى 36 فريقًا بدلًا من 32.

ويخوض كل فريق 8 مباريات في مرحلة الدوري (4 على أرضه و4 خارج ملعبه) أمام منافسين من مستويات مختلفة، مع عدم مواجهة فريقين من نفس البلد أكثر من مرتين.

تشكيل تشيلسي الأساسي أمام بايرن ميونخ:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مالو جوستو – توسين أدارابيويو – تريفوه تشالوباه – مارك كوكوريلا

خط الوسط: ريس جيمس – موسيس كايسيدو – إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: كول بالمر – جواو بيدرو – بيدرو نيتو