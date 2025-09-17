المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ماريسكا يجري 4 تغييرات على تشكيل تشيلسي في افتتاحية دوري الأبطال

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:17 م 17/09/2025
تشيلسي

تشيلسي يعلن تشكيله لموقعة بايرن ميونخ

كشف المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة بايرن ميونخ الألماني، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

أجرى ماريسكا أربعة تغييرات على التشكيلة الأساسية التي لعبت أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي.

وشهدت القائمة عودة النجم كول بالمر إلى التشكيل الأساسي بعد تعافيه من الإصابة، بعدما شارك كبديل في مباراة الدوري الأخيرة.

وتقام النسخة الحالية من البطولة وفقًا للنظام الجديد للمرة الثانية، حيث ارتفع عدد الأندية المشاركة إلى 36 فريقًا بدلًا من 32.

ويخوض كل فريق 8 مباريات في مرحلة الدوري (4 على أرضه و4 خارج ملعبه) أمام منافسين من مستويات مختلفة، مع عدم مواجهة فريقين من نفس البلد أكثر من مرتين.

تشكيل تشيلسي الأساسي أمام بايرن ميونخ:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مالو جوستو – توسين أدارابيويو – تريفوه تشالوباه – مارك كوكوريلا

خط الوسط: ريس جيمس – موسيس كايسيدو – إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: كول بالمر – جواو بيدرو – بيدرو نيتو

تشيلسي دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ كول بالمر جواو بيدرو إنزو ماريسكا بيدرو نيتو إنزو فيرنانديز ريس جيمس موسيس كايسيدو النظام الجديد لدوري الأبطال

