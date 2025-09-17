المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعدما تواجد أساسيا ضد أتلتيكو.. سوبوسلاي يصل للمباراة الـ100 مع ليفربول

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:29 م 17/09/2025
سوبوسلاي

دومينيك سوبوسلاي - لاعب ليفربول

احتفل نادي ليفربول الإنجليزي بوصول المجري دومينيك سوبوسلاي، للمباراة رقم 100 مع الريدز وذلك بعدما تواجد أساسيا في مباراة أتلتيكو مدريد.

ويستضيف فريق ليفربول نظيره أتلتيكو مدريد مساء اليوم الأربعاء، على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: جيريمي فريمبونج، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، آندي روبرتسون

الوسط: ريان جرافينبيرخ، فلوريان فيرتز، دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: كودي جاكبو، محمد صلاح، ألكسندر إيزاك

ويجلس على مقاعد بدلاء ليفربول: جيورجي مامارداشفيلي، فريدرك وودمان، جو جوميز، كونور برادلي، جايدن دانز، هوجو إيكيتيكي، واتارو إندو، ميلوش كيركيز، جيوفاني ليوني، أليكسس ماك أليستر، ريو نجوموها.

المباراة الـ100

لتكون هذه المباراة رقم 100 لسوبوسلاي مع ليفربول منذ انتقاله إليه في 2023 قادما من لايبزج الألماني.

وشارك اللاعب صاحب الـ24 عاما مع ليفربول حتى الآن في 99 مباراة بواقع 6583 دقيقة، سجل خلالهم 16 هدفا وقدم 15 تمريرة حاسمة.

كما توج مع الريدز ببطولتي الدوري الإنجليزي 2024-25، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية 2024.

دوري أبطال أوروبا ليفربول أتلتيكو مدريد سوبوسلاي

