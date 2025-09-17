المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
يشاهد المباريات من المدرجات.. أحدث اختراعات إنريكي مع باريس سان جيرمان

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:59 م 17/09/2025
إنريكي

إنريكي من مدرجات باريس سان جيرمان

يشاهد الإسباني لويس إنريكي، مدرب نادي باريس سان جيرمان، اختياريًا، مباريات فريقه في الموسم الجاري 2025-2026 من المدرجات، في عادة جديدة تنضم إلى قائمة اختراعات صاحب الـ55 عامًا في كرة القدم.

ويستقبل باريس سان جيرمان على أرضه في بارك دي برانس، ضيفه أتالانتا، هذا المساء، في مباراة تقام ضمن الجولة الأولى من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

إنريكي يقود باريس سان جيرمان من المدرجات

يضطر المدرب في كرة القدم إلى مشاهدة مباريات فريقه من المدرجات، عندما يكون موقوفًا أو حين يحصل على بطاقة حمراء.

واختار إنريكي من تلقاء نفسه أن يشاهد الشوط الأول من لقاء باريس سان جيرمان الماضي، من المدرجات، حيث هبط إلى أرضية الملعب فقط مع بداية الشوط الثاني من مباراة الفوز (2-0) على لانس في الدوري الفرنسي.

وقال إنريكي عن الحيلة الجديدة في تدريب باريس سان جيرمان: "أردت رؤية المواقف من منظور جديد مثلما يفعل المدربون في رياضة الرجبي.. لقد كانت مشاهدة الشوط الأول من المدرجات فرصة رائعة، وأتاحت لي مراقبة كل جانب من جوانب لعبنا، لذا عدت إلى غرفة الملابس بين الشوطين بفهم أكبر بكثير".

وشدد إنريكي على أنه يفكر في اعتماد هذا الأسلوب مجددًا في مباريات باريس سان جيرمان المقبلة.

وأوضح موقع فوت ميركاتو الفرنسي أن إنريكي سيشاهد بالفعل الشوط الأول من مباراة أتالانتا في افتتاحية دوري أبطال أوروبا، من المدرجات، كاشفًا المزيد من الكواليس عن أسباب ذلك.

وشرح مدرب باريس سان جيرمان مستفيضًا: "يصبح لدي الكثير من المعلومات التي يمكن استخدامها بين الشوطين، والأمر مهم بالنسبة لي.. اللاعبون كذلك معتادون على رافائيل بول (مساعد المدرب)، ويمكنه أن ينقل لهم الأمور التي أراها من المدرجات".

يشار إلى أن باريس سان جيرمان يسعى إلى الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا، بعدما توج بالنسخة الماضية 2025 على حساب إنتر.

