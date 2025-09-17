سجل اللاعب المصري محمد صلاح هدفًا تاريخيًا في منافسات دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء، أمام أتلتيكو مدريد، ليتفوق على الأسطورة الفرنسية تيري هنري.

ويلتقي ليفربول وأتلتيكو مدريد في مباراة جارية بينهما على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الأولى من الدور الرئيسي في منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

هدف تاريخي لصلاح في دوري أبطال أوروبا

ساهم صلاح بتقدم ليفربول على أتلتيكو مدريد في الدقيقة الرابعة، بعدما اصطدمت تسديدته الأرضية في قدم زميله آندي روبرتسون، لتسكن شباك السلوفيني يان أوبلاك.

وفي الدقيقة 6، تمكن صلاح من تسجيل هدف رائع في شباك أتلتيكو مدريد، بعدما تبادل التمرير مع الهولندي ريان جرافينبيرخ، ليستلم الكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يصوبها بدقة على يسار أوبلاك الذي بدا لا حول له ولا قوة.

وتفوق صلاح على تيري هنري، لينفرد بالمركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا برصيد 52 هدفًا.

وسجل صلاح أهدافه في دوري أبطال أوروبا، بواقع 48 هدفًا في الأدوار الرئيسية، و4 أهداف أخرى في الأدوار التمهيدية.

قائمة الهدافين التاريخيين

فيما يلي، قائمة أفضل 10 هدافين في دوري أبطال أوروبا تاريخيًا، علمًا بأن الإحصائيات التالية تتضمن مباريات المسابقة من الأدوار التمهيدية حتى النهائي، وليس بدءًا من دور المجموعات فقط..

1) كريستيانو رونالدو: 141 هدفًا

2) ليونيل ميسي: 129 هدفًا

3) روبرت ليفاندوفسكي: 105 أهداف

4) كريم بنزيما: 90 هدفًا

5) راؤول جونزاليس: 71 هدفًا

6) رود فان نيستلروي: 60 هدفًا

7) أندريه شيفشينكو: 59 هدفًا

8) توماس مولر: 57 هدفًا

8) كيليان مبابي: 57 هدفًا

10) محمد صلاح: 52 هدفًا