المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
زد

زد

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
نابولي

نابولي

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
مصر

مصر

- -
08:30
تونس‎

تونس‎

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

- -
17:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تفوق على هنري.. هدف تاريخي لصلاح في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:30 م 17/09/2025
صلاح

لحظة هدف صلاح في أتلتيكو مدريد

سجل اللاعب المصري محمد صلاح هدفًا تاريخيًا في منافسات دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء، أمام أتلتيكو مدريد، ليتفوق على الأسطورة الفرنسية تيري هنري.

ويلتقي ليفربول وأتلتيكو مدريد في مباراة جارية بينهما على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الأولى من الدور الرئيسي في منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

هدف تاريخي لصلاح في دوري أبطال أوروبا

ساهم صلاح بتقدم ليفربول على أتلتيكو مدريد في الدقيقة الرابعة، بعدما اصطدمت تسديدته الأرضية في قدم زميله آندي روبرتسون، لتسكن شباك السلوفيني يان أوبلاك.

وفي الدقيقة 6، تمكن صلاح من تسجيل هدف رائع في شباك أتلتيكو مدريد، بعدما تبادل التمرير مع الهولندي ريان جرافينبيرخ، ليستلم الكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يصوبها بدقة على يسار أوبلاك الذي بدا لا حول له ولا قوة.

وتفوق صلاح على تيري هنري، لينفرد بالمركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا برصيد 52 هدفًا.

وسجل صلاح أهدافه في دوري أبطال أوروبا، بواقع 48 هدفًا في الأدوار الرئيسية، و4 أهداف أخرى في الأدوار التمهيدية.

قائمة الهدافين التاريخيين

فيما يلي، قائمة أفضل 10 هدافين في دوري أبطال أوروبا تاريخيًا، علمًا بأن الإحصائيات التالية تتضمن مباريات المسابقة من الأدوار التمهيدية حتى النهائي، وليس بدءًا من دور المجموعات فقط..

1) كريستيانو رونالدو: 141 هدفًا

2) ليونيل ميسي: 129 هدفًا

3) روبرت ليفاندوفسكي: 105 أهداف

4) كريم بنزيما: 90 هدفًا

5) راؤول جونزاليس: 71 هدفًا

6) رود فان نيستلروي: 60 هدفًا

7) أندريه شيفشينكو: 59 هدفًا

8) توماس مولر: 57 هدفًا

8) كيليان مبابي: 57 هدفًا

10) محمد صلاح: 52 هدفًا

ليفربول
ليفربول
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أوروبا محمد صلاح ليفربول

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg