المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
زد

زد

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
نابولي

نابولي

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
مصر

مصر

- -
08:30
تونس‎

تونس‎

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

- -
17:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

العاشر له في الأبطال.. ماركينيوس يمنح باريس سان جيرمان الأفضلية أمام أتالانتا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:32 م 17/09/2025
ماركينيوس

ماركينيوس لحظة التسجيل أمام أتالانتا

منح ماركينيوس، لاعب باريس سان جيرمان، فريقه الأفضلية أمام أتالانتا، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويواجه فريق باريس سان جيرمان نظيره أتالانتا، لحساب منافسات الجولة الأولى من مباريات الدور الرئيسي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء ملعب حديقة الأمراء.

باركولا ضد مالديني.. تشكيل باريس سان جيرمان وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا

ماركينيوس بطل باريس

نجح باريس سان جيرمان في التقدم أمام أتالانتا مبكرًا، عن طريق المدافع البرازيلي ماركينيوس وذلك في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، ليمنح فريقه الأفضلية أمام الضيوف.

وجاء هدف باريس سان جيرمان بعد انطلاقة مميزة من الجانب الأيسر عن طريق فابيان رويز، الذي أرسل تمريرة أرضية وصلت إلى ماركينيوس الذي نجح في هز شباك فريق أتالانتا.

ويعد هدف ماركينيوس أمام أتالانتا هو الأول للاعب في الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان، حيث ظهر اللاعب من قبل في مباراتين بواقع 180 دقيقة ولم يسجل حينها.

هدف مميز لماركينيوس

هدف ماركينيوس أمام أتالانتا كان العاشر له في دوري أبطال أوروبا، بعد 12 عامًا من تسجيله الأول في أول مشاركة له في البطولة، في 17 سبتمبر 2013، حين فاز فريقه على أولمبياكوس بنتيجة 4-1.

 

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان أتالانتا ماركينيوس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg