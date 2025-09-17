منح ماركينيوس، لاعب باريس سان جيرمان، فريقه الأفضلية أمام أتالانتا، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويواجه فريق باريس سان جيرمان نظيره أتالانتا، لحساب منافسات الجولة الأولى من مباريات الدور الرئيسي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء ملعب حديقة الأمراء.

ماركينيوس بطل باريس

نجح باريس سان جيرمان في التقدم أمام أتالانتا مبكرًا، عن طريق المدافع البرازيلي ماركينيوس وذلك في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، ليمنح فريقه الأفضلية أمام الضيوف.

وجاء هدف باريس سان جيرمان بعد انطلاقة مميزة من الجانب الأيسر عن طريق فابيان رويز، الذي أرسل تمريرة أرضية وصلت إلى ماركينيوس الذي نجح في هز شباك فريق أتالانتا.

ويعد هدف ماركينيوس أمام أتالانتا هو الأول للاعب في الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان، حيث ظهر اللاعب من قبل في مباراتين بواقع 180 دقيقة ولم يسجل حينها.

هدف مميز لماركينيوس

هدف ماركينيوس أمام أتالانتا كان العاشر له في دوري أبطال أوروبا، بعد 12 عامًا من تسجيله الأول في أول مشاركة له في البطولة، في 17 سبتمبر 2013، حين فاز فريقه على أولمبياكوس بنتيجة 4-1.