بعمر 39 عامًا.. مانويل نوير يدخل سجلات دوري الأبطال برقم قياسي جديد

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:45 م 17/09/2025
مانويل نوير

بايرن ميونيخ ضد تشيلسي

حقق الحارس الدولي الألماني مانويل نوير رقمًا تاريخيًا مع بايرن ميونخ في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما أصبح أكبر لاعب يمثل النادي البافاري في المسابقة القارية.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد شارك نوير في لقاء بايرن ضد تشيلسي وهو يبلغ من العمر 39 عامًا و174 يومًا، ليتجاوز الرقم القياسي السابق المسجل باسم أسطورة النادي لوثار ماتيوس، الذي خاض آخر مباراة له في دوري الأبطال بعمر 38 عامًا و353 يومًا.

ظهور استثنائي لفريق ليفربول في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ ضد تشيلسي

ويستهل بايرن ميونخ مشواره الأوروبي هذا الموسم بمواجهة مثيرة أمام تشيلسي الإنجليزي، بطل كأس العالم للأندية، في قمة يحتضنها ملعب أليانز أرينا.

واختار المدرب البلجيكي فينسنت كومباني الاعتماد على نفس التشكيلة التي اكتسحت هامبورج بخماسية نظيفة في الدوري المحلي، دون أي تغييرات على العناصر الأساسية.

اللافت أن المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون، المعار من تشيلسي، بدأ المباراة على مقاعد البدلاء، في انتظار فرصة المشاركة أمام فريقه السابق.

أوبلاك يظهر للمرة الـ500 مع أتلتيكو مدريد

النظام الجديد لدوري الأبطال

وتقام النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا وفقًا للنظام الحديث للمرة الثانية، حيث ارتفع عدد الأندية المشاركة إلى 36 فريقًا بدلًا من 32.

ويخوض كل فريق 8 مباريات في مرحلة الدوري (4 على أرضه و4 خارج ملعبه) أمام منافسين من مستويات مختلفة، مع تجنب مواجهة فريقين من نفس البلد أكثر من مرتين.

تشيلسي رقم قياسي دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ لوثار ماتيوس مانويل نوير فينسنت كومباني نيكولاس جاكسون

