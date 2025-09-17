المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
هدف صاروخي.. بالمر يحتفل في مباراته الـ100 مع تشيلسي (فيديو)

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:59 م 17/09/2025
بالمر

بالمر يحتفل أمام بايرن ميونخ

احتفل اللاعب الإنجليزي كول بالمر في مباراته الرسمية الـ100 مع نادي تشيلسي، على أمثل وجه.

ويحل تشيلسي ضيفًا على بايرن ميونخ في مباراة تقام بينهما على ملعب أليانز أرينا، ضمن الجولة الأولى من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

بالمر في مباراته الـ100 مع تشيلسي

يخوض بالمر مباراته رقم 100 مع تشيلسي في جميع المسابقات الرسمية منذ وصوله إلى ملعب ستامفورد بريدج في صيف 2023.

ونجح بالمر في تسجيل هدف لتشيلسي، عندما كانت النتيجة تشير إلى التأخر (2-0) أمام بايرن ميونخ، بعدما انطلق من منتصف الملعب، ليتبادل التمرير مع مالو جوستو، قبل أن يصوب تسديدة يسارية صاروخية في مرمى الحارس مانويل نوير، كان ذلك في حدود الدقيقة 29.

وسجل بالمر هدفه الأول على الإطلاق مع تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، إذ يشارك فريق ماريسكا في المسابقة القارية لأول مرة منذ وصول اللاعب الشاب من مانشستر سيتي.

ويملك بالمر هدفًا واحدًا فقط في مسيرته القصيرة مع الفريق الأول لمانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، علمًا بأنه خاض 8 مباريات في المسابقة القارية مع بيب جوارديولا.

يشار إلى أن كول بالمر يملك 45 هدفًا بقميص تشيلسي في كل المسابقات الرسمية.

تشيلسي
تشيلسي
أخبار إحصائيات
تشيلسي دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ كول بالمر

